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Самые модные стрижки боб 2023 – 5 вариантов, которые омолаживают образ и будоражат воображение

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

26 января 2023, 23:35
Прямой боб является популярным вариантом, который заслуживает особого внимания в 2023 году. Но есть и другие стрижки, которые визуально хорошо омолаживают.
Модные стрижки боб 2023
Модные стрижки боб 2023 / Instagram

В последние годы женские стрижки боб поразили нас своим разнообразием – мы видели самые неожиданные варианты. И вряд ли кто-то будет удивлен тем, что стрижка боб доминирует в трендах причесок на 2023 год – именно она заняла почетное место на передовой моды.

Но самым популярным вариантом боба является прямая стрижка длиной до подбородка. Его особенностью является очень прямая линия среза. Этот модный боб намного короче, чем другие прически, но он обладает невероятным магнетизмом. Кроме того, прямой боб легко носить и сочетать с челкой.

Но в 2023 году нас ждет еще один удивительный тренд, который красноречиво доказывает то, что не следует слепо идти за модой, а нужно "подгонять" прическу под себя, под форму своего лица, свой вкус и даже образ жизни. Это возвращает на вершину модного Олимпа все стрижки боб последних лет. Потому что сейчас нам позволено все, а выбор должен каждый сделать для себя. И выбор огромный!

Сегодня мы расскажем вам о том, какие стрижки будут модные в 2023 году, а именно о самых красивых вариантах боба, которые вмиг поднимут ваш стиль на новый уровень, освежат образ и даже визуально омолодят его.

Итак, модные стрижки 2023 – 5 вариантов боба, которые омолаживают образ и будоражат воображение:

1. Воздушный боб

Эта потрясающая стрижка женская боб обладает большим объемом благодаря внутренним слоям и выглядит эффектно и воздушно. Это классика, которая отлично подходит тем, у кото густые волосы.

модные стрижки 2023
Воздушный боб / Instagram

2. Стрижка боб-бойфренд

Женщинам порой нравятся мужские вещи, и совершенно неудивительно, что вариант боба в стиле 90-х, который в те времена носили мужчины, сегодня стал основой популярной женской стрижки. Эта стрижка женская 2023 чем-то похожа на знаменитую прическу Леонардо Ди Каприо в "Титанике".

модные стрижки 2023
Стрижка боб-бойфренд/ Instagram

3. Итальянский боб 2023

Модная стрижка итальянский боб стрижется на одну длину с пробором посередине и длиной до середины шеи. Это очень удачная стрижка, которая визуально делает волосы густыми – для тех, у кого тонкие волосы, итальянский боб может стать находкой. Кроме того, эта прическа обладает чудесным омолаживающим эффектом.

модные стрижки 2023
Итальянский боб 2023 / Instagram

4. Французский боб

Эта соблазнительная стрижка требует более густых волос. Она покоряет всех легкой лохматостью и оригинальной челкой, которая делает образ артистичным. Френч боб всегда выглядит так, словно вы вышли на улицу и ваши волосы оказались во власти ветра.

модные стрижки 2023
Французский боб/ Instagram

5. Прямой боб 2023

Мы уже говорили выше, что эта сногсшибательная и омолаживающая стрижка является самой главной в 2023 году. Линию среза делают ровной, причем она немного длиннее спереди, чем сзади. Эту прическу обычно носят с пробором по центру.

модные стрижки 2023
Прямой боб 2023 / Instagram

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