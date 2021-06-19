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Самые модные короткие стрижки 2021 для женщин после 40 лет с эффектом омоложения

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

19 июня 2021, 06:02

Женщины в этом чувствительном возрасте очень тщательно подходят к выбору новой стрижки. Мы подготовили подборку модных вариантов коротких стрижек 2021.

Стрижка пикси 2021 / Instagram

Стрижка – без преувеличения, всемогуща. Она может легко превознести до небес и подарить крылья, а может сильно расстроить, и даже заставить расплакаться - так бывает тогда, когда ожидания не оправдались. Особенно сила стрижки ощутима, когда вам немножко за 40 – значение имеет каждый штрих, каждая линия и каждая прядь.

Вот почему женщины в этом чувствительном возрасте очень тщательно подходят к выбору новой стрижки. Правда, очень часто как раз такая избирательность приводит к тому, что они "застывают" в одном образе и даже не пытаются улучшить и освежить его. А зря, ведь удачная стрижка творит чудеса!

Считается, что чем старше женщина становится, тем короче должны быть ее волосы. На самом деле, эта истина давно устарела, и уже много раз доказано, что в любом возрасте длинные волосы – уместны, лишь бы они были красивыми, ухоженными, а стрижка – омолаживала.

Поэтому мы нисколько не призываем вас стричь волосы коротко после 40 лет. Но если короткие стрижки вам импонируют, и вы чувствуете, что это то, к чему вы уже почти созрели, то наша подборка для вас.

Модные короткие стрижки 2021 для женщин после 40 лет с эффектом омоложения

Женская стрижка пикси 2021

Эта удивительная женская короткая стрижка продолжает находиться на вершине модного Олимпа. Главное, подобрать подходящий силуэт – и тут важно найти мастера, который сумеет правильно расставить акценты.

Читайте такжеСамое модное окрашивание волос на лето 2021: теплый блонд в стиле 60-х и французский моккоКрайне важна и челка: она может быть короткой, рваной, удлиненной, асимметричной и косой. Обратите внимание, что даже самая короткая пикси требует укладки – поэтому вооружитесь как минимум феном и пенкой для укладки волос. Укладка превращает пикси в маленький шедевр.

Стрижка пикси 2021 / Instagram

Стрижка укороченный боб в стиле 90-х

Главной отличительной особенностью этой стильной женской короткой стрижки является затылок: он должен быть очень коротким. Конечно, в зависимости от типа лица, затылок можно сделать и ультракоротким.

А челку можно укладывать по-разному: одним хорошо, если челка будет растекаться на две стороны, при этом пробор будет по центру. Для других находкой станет боковой пробор. В любом случае эта стрижка отлично освежает лицо и позволяет визуально сбросить лет 5 точно.

Стрижка укороченный боб в стиле 90-х
Стрижка укороченный боб в стиле 90-х / Instagram

Каре до подбородка 2021

Эта эффектная и элегантная женская короткая стрижка 2021 подразумевает ровную линию среза и закрытый затылок. При этом линия среза может идти углом от затылочных прядей к передним, но она все равно ровная. Можно добавить модную короткую, почти детскую челку.

Каре до подбородка 2021 / Instagram

Французский боб 2021

Это одна из немногих стрижек, которая действительно не требует укладки – и чем меньше вы будете возиться с волосами, тем будет лучше. Главная особенность стрижки в том, что волосы должны выглядеть естественно и непринужденно.

Представьте себе, вы помыли голову, и случайно отвлеклись на телефонный разговор – ваши волосы высохли, и все, прическа готова. Фишка французского боба – в челке, она прямая, но иногда ее филируют. Классический френч боб – это когда пряди заканчиваются на линии подбородка.

Французский боб 2021 / Instagram

Короткая стрижка маллет в стиле 80-х

Современная версия этой потрясающей стрижки не требует высоких начесов, как в славные 80-е. Сегодня женская стрижка маллет – более изящная. Как правило, волосы спереди и сверху стригут более короткими, а затылок – удлиненный.

Читайте такжеВ моде женская стрижка шаллет в стиле 80-х, перед которой не смогла устоять Билли АйлишИ уже от вас зависит, какую длину вы оставите сзади. В частности, все больше популярности набирает короткая стрижка маллет.

Короткая стрижка маллет в стиле 80-х / Instagram

Современный вариант стрижки – это плавные переходы от одной длины к другой, поэтому на выходе - очень стильная прическа.

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