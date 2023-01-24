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Самые модные джинсы 2023: 4 модели потрясающей красоты, без которых весна будет немыслимой

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

24 января 2023, 22:35
Весной мы будем продолжать носить прямые джинсы, которые покорили нас в минувших сезонах. Но не только. В тренде также шикарные модели с облегающим верхом.
Самые модные джинсы 2023
Самые модные джинсы 2023 / Instagram

Скоро весна, и пришло время подобрать себе новые модные джинсы 2023, в которых время года, когда расцветают цветы и пробуждается природа, будет для вас чудесным. Тем более, что за последний год джинсы стали для многих из нас почти родными, ведь в них удобно в любой ситуации, а ситуаций разных у всех нас было очень много.

Для джинсов почти всегда есть место в нашем гардеробе, тем не менее, мы никогда не откажемся от новинок, которые так маняще смотрят на нас с витрин магазинов. Мы сегодня расскажем вам, какие джинсы сейчас в тренде – эти четыре модели будут повсюду грядущей весной, а наши простые подсказки помогут вам легко определиться с выбором.

Вполне возможно, что в вашем шкафу уже есть самые модные джинсы 2023 женские, ведь ее величество Мода любит путешествовать во времени и периодически преподносит нам оригинальные подарки в ретро-стиле. В частности, в предстоящем весеннем сезоне на передовой моды окажутся широкие джинсы 2023 2024. Кроме того, сердца всех модниц в мире будут покорять неповторимые джинсы-бочки.

Итак, модные джинсы весна 2023 – 4 модели потрясающей красоты, которые заслуживают особого внимания:

1. Широкие джинсы. Эти стильные женские джинсы – идеальная инвестиция для гардероба современной женщины. В тренде высокая линия талии. Сочетайте свои любимые широкие джинсы с заправленной блузкой, чтобы выглядеть модно.

модные джинсы 2023
Широкие джинсы 2023 / Instagram

2. Джинсы-бочки. Это базовые джинсы женские 2023. Кроме того, это действительно модная и очень интересная модель. Они выглядят расслабленно и напоминают джинсы mom, но с более прямыми штанинами. Джинсы-бочки 2023 имеют завышенную талию, а широкие штанины внизу заужены – благодаря этой хитрости силуэт получается изящным.

модные джинсы 2023
Модные джинсы-бочки 2023 / Instagram

3. Прямые джинсы 2023. Весной мы будем продолжать носить прямые джинсы, которые покорили нас в минувших сезонах. Эти джинсы женские хороши тем, что легко позволяют создать роскошный образ, который никогда не выходит из моды. Согласитесь, для весны – это находка.

модные джинсы 2023
Прямые джинсы 2023 / Instagram

4. Джинсы Bootcut. В моду вернулись старые добрые джинсы с облегающим верхом и слегка расклешенным от колена низом. Только не путайте их с расклешенными моделями, ведь клеш может начинаться от линии бедра. Учтите, что линия талии идет завышенная. Если хотите выглядеть неотразимо, то эти модные джинсы именно для вас.

модные джинсы 2023
Джинсы Bootcut / Instagram

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