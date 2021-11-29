Самые лучшие места Украины для новогодних праздников: куда отправиться "зажигать елку"

Новый год в Украине: где встретить / Фото Reuters

Новогодние праздники не за горами и каждый планирует свой отпуск заранее. В связи с пандемией коронавируса даже те, кто привык встречать очередной год за "бугром", в этом году предпочитают оставаться дома.

Самые лучшие места Украины для

новогодних праздников:

Львов.Старинный город с изумительным историческим центом поразит красотой в любое время года, а к Новому году Львов украсят в, без преувеличения, сказочный наряды. Перед Оперным театром вас удивит неимоверной красоты елка, а в полночь в городе запустят традиционный салют. С 10 декабря до 14 января во Львове будет открыта Рождественская ярмарка со множеством вкусностей и необычных сувениров, которые придутся по вкусу даже самым заядлым перфекционистам.

Одесса. Морской курорт прекрасен в любое время года, а в зимние праздники цены на жилье будут намного ниже и это еще одна причина для того, чтобы увидеть Одессу не просто зимнюю, а новогоднюю.

Карпаты. Те, кто предпочитают активные развлечения на любой вкус: катание на лыжах, сноуборде и санях, зимние пешие походы, а также любители сыто пообедать и испробовать региональную кухню, могут с уверенностью собираться в горы. Однако, стоит помнить, что в кармане должны быть "кругленькая" сумма.

Новый год в Украине: где встретить / ua.depositphotos.com

Диканька.Если вы еще не были в самом известном украинском селе, то новогодние праздники как раз самое то, чтобы насладиться этой достопримечательностью. Ведь этот поселок ассоциируется с мистикой и персонажами гоголевских рождественских рассказов. В новогодние праздники там всегда устраивают ярмарки, поют украинские песни и ставят театрализованные представления.

Напомним, в Киеве уже начали устанавливать главную елку страны. Красавица обойдется в 27 миллионов гривен. Для нее прикупят необычные украшения.