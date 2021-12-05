Самые красивые новогодние прически 2022, которыми невозможно не очароваться

Ближе к концу года женщины любят много готовиться - они тщательно продумывают все детали своего образа, и новогодняя прическа в этом списке в числе первых. Всем хочется войти в Новый год королевой, от которой все будут в восторге. На самом деле, женщины очень много смысла вкладывают в новогодние прически.

И тут крайне важно, чтобы желания совпали с возможностями. Дело в том, что прическа на Новый год 2022 должна гармонично сочетаться с платьем и макияжем, и если вы мечтаете о роскошных косах, а у вас короткие волосы, то придется создавать красоту на голове из того, что есть.

Новогодние прически 2022 покорят вас с первого взгляда, и вы имеете все шансы стать звездой вечера. Конечно же, тут еще много зависит от вкуса женщины.

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Прически с распущенными волосами на Новый год станут находкой для тех, кто хочет выглядеть соблазнительно в домашней обстановке, а оригинальные прически на корпоратив с косами превратят каждую женщину в центр Вселенной.

Однако, если вы не успеете записаться в салон красоты, то не волнуйтесь - некоторые новогодние прически вы сможете сделать дома самостоятельно.

Мы убеждены, что прически на Новый 2022 год у наших читательниц должны быть самыми красивыми и классными, ведь в эту волшебную ночь все, независимо от возраста, в душе ждут чуда. А чудеса в нашу жизнь приходят незаметно – крохотными шагами сквозь искренние улыбки, хорошие мысли и радость в душе. Уверенность в собственной неотразимости, безусловно, вызывает у нас положительные эмоции.

Новогодние прически 2022 / Instagram

Мы подготовили для вас подборку самых модных причесок на торжество, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы актуальных вариантов для вдохновения.

Модные новогодние прически 2022 – на что обратить внимание

Акцент на непринужденность

Прически на Новый год тигра должны быть, в первую очередь, ультрасовременными. Пришло время отказаться от устаревшего жесткого стиля. Не стремитесь зафиксировать лаком каждый волосок. Запомните: самые лучшие современные прически для вечеринок выглядят естественно. Непослушные распущенные пряди – вот к чему нужно стремиться, создавая прическу для встречи нового года.

Новогодние прически 2022 / Instagram

Косички в тренде

В этом году модно как никогда заплетать косички на Новый год. Например, если у вас романтичный образ, то сделайте косички сбоку с несколькими распущенными прядями. Вы также можете сделать роскошную француз скую косу. Впрочем, любые косички превратят вас в сказочную принцессу, а для новогодней ночи это идеальное решение. В нашем материале Как заплести модные французские косички и очаровать всех вокруг можете подробнее узнать о плетении волос и чем их украшать.

Новогодние прически 2022 / Instagram

Забудьте об идеальных кудрях

Не спешите свои длинные или средние волосы накручивать. Как мы уже говорили выше, стильные новогодние прически 2022 должны быть легкими и естественными. Поэтому откажитесь от планов сделать идеальные кудри и локоны. Лаконичность и простота - это нормально для новогоднего праздника. Хотя вы можете придать волосам движения при помощи легких локонов.

При этом маленькие детали способны добавить вашему образу изюминку и создать праздничное настроение. Маленький аксессуар на голове вмиг сделает вашу прическу нарядной. Более того, он многое может рассказать окружающим о вас – поэтому при выборе заколки хорошенько подумайте, что о чем вы хотите сказать миру!

Новогодние прически 2022 / Instagram

Новогодние аксессуары для волос

Будете приятно удивлены, но и тут все довольно просто. Обыкновенная ленточка способна придать вашему образу очарования. Также вы можете украсить волосы кружевной повязкой или цепочкой. Совершенно не важно, какой длины, цвета и структуры у вас волосы – при помощи этих чудо-деталей вы будете выглядеть оригинально и неотразимо в ночь, когда нужно загадывать желания.

Новогодние прически 2022 / Instagram

В этом сюжете дизайнер Андре Тан рассказал, как одеться стильно и уместно на новогодний корпоратив:

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