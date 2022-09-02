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Самое модное окрашивание 2022: 4 главных оттенка осени, которые подойдут буквально всем

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

2 сентября 2022, 03:50

Новый цвет волос 2022 подарит вам невероятные ощущения осенью, тем более, что в тренде великолепные оттенки, которые могут взять на вооружение многие женщины.

Самое модное окрашивание 2022
Самое модное окрашивание 2022 / Instagram

Лучшее время для перемен - это осень. Если вы хотите открыть новую страницу в своей жизни, то окрашивание волос - чудесное решение, которое быстро позволит изменить имидж и ощутить себя другой.

В сезоне осень 2022 в тренде естественные тона волос - они хорошо подчеркивают женскую красоту, привлекательность и неповторимость. Актуальными являются не только мегапопулярный во всем мире цвет волос блонд и его оттенки, но и более темные варианты.

Сегодня мы расскажем вам о последних новинках в мире модного окрашивания волос на осень 2022 года - эти 4 варианта легко поднимут ваш стиль на новый уровень и освежат образ. Кроме того, вы почувствуете невероятное ощущение легкости, если выберет один из этих чудо-оттенков, ведь они отлично омолаживают.

Видео дня

Самое модное окрашивание 2022 на осень - 4 главных оттенка сезона

В моде медный цвет волос

Медные оттенки волос в тренде уже несколько сезонов. Более того, рыжие волосы осенью всегда актуальны, и эта - не исключение. Особого внимания заслуживают рыжий и темно-бордовый цвета волос. А если вам больше по душе более спокойные оттенки, то ориентируйтесь на цвет волос корица, который состоит из целой гаммы золотистых и медных подтонов.

В моде волосы цвета меди
В моде медный цвет волос / Instagram

В тренде цвет волос мокко коричневый

Если вы никак не можете определиться, как покрасить волосы осенью, чтобы образ засиял новыми красками, то попробуйте великолепный оттенок мокко. Это насыщенный и темный шоколадный цвет, без которого осень 2022 немыслима. Также можете позволить себе эксперименты, например, смешайте темные волосы с карамельными прядями и получите маленький шедевр на голове.

В тренде цвет волос мокко коричневый
В тренде цвет волос мокко коричневый / Instagram

Твидовый блонд - модный цвет волос 2022 2023

Как мы уже говорили, сейчас в моде натуральные оттенки волос, а твидовый блонд - это своего рода естественный блонд. Если вы давно мечтали стать блондинкой, но никак не решались на этот шаг - возьмите на вооружение окрашивание волос твидовый блонд. Это нейтральный, естественный блонд, с холодными и теплыми тонами, тонко переплетенными вместе, как нити твидовой ткани, в результате чего получается шикарный и очень гармоничный блонд.

Этот цвет волос 2022 без преувеличения можно назвать одним из главных в осеннем сезоне, и вполне вероятно, что он будет на вершине моды и в 2023 году.

Твидовый блонд - модный цвет волос 2022 2023
Твидовый блонд - модный цвет волос 2022 2023 / Instagram

Хит сезона - бронзовый цвет волос

Опять в тренде идеальный цвет волос, который подойдет буквально всем! Встречайте - в моде бронзовые волосы. И блондинки, и обладательницы каштановых волос могут легко перейти на модный цвет волос осень 2022 бронзовый. Это отличный цвет для тех, кто хочет добавить теплоты и объема своим волосам. А все потому, что в его основе золотые тона. Они ловят свет и излучают теплое золотисто-бронзовое сияние. Разве это не прекрасно для осени?!

Хит сезона - бронзовый цвет волос
Хит сезона - бронзовый цвет волос / Instagram


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