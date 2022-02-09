Самое лучшее растение для вашей квартиры: в чем уникальный секрет и целебные свойства хлорофитума

Хлорофитум очень важен для дома / rastenievod.com

Флорист Валентина Сафронова советует горожанам "поселить" в квартире уникальное растение - хлорофитум.

Эксперт говорится, что это неприхотливый, красивый и полезный цветок, передает радио Sputnik.

По словам Сафроновой, хлорофитум - идеальное растение для городской квартиры, потому что оно не представляет опасности, а еще обладает полезными свойствами - выделяет огромное количество кислорода.

Флорист советует для улучшения воздуха в жилье поставить два-три таких растения.

"Если у вас небольшая комната, то, скажем, двух-трех хлорофитумов на подоконнике будет достаточно. Они бывают разных сортов и разных форм, это не будет выглядеть скучно и монотонно. Вместе с тем еще будет польза в плане выделения кислорода", - заключила Сафронова.

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