Самое лучшее растение для вашей квартиры: в чем уникальный секрет и целебные свойства хлорофитума

Это идеальная зелень особенно для городской квартиры. Кроме того, она не нуждается в особом уходе.
Флорист Валентина Сафронова советует горожанам "поселить" в квартире уникальное растение - хлорофитум.
Эксперт говорится, что это неприхотливый, красивый и полезный цветок, передает радио Sputnik.
По словам Сафроновой, хлорофитум - идеальное растение для городской квартиры, потому что оно не представляет опасности, а еще обладает полезными свойствами - выделяет огромное количество кислорода.
Флорист советует для улучшения воздуха в жилье поставить два-три таких растения.
"Если у вас небольшая комната, то, скажем, двух-трех хлорофитумов на подоконнике будет достаточно. Они бывают разных сортов и разных форм, это не будет выглядеть скучно и монотонно. Вместе с тем еще будет польза в плане выделения кислорода", - заключила Сафронова.
Напомним, ранее Главред писал о том, как мгновенно сделать кухню чистой и уютной. Есть три вещи, избавившись от которых уборка станет легче, а чистота сохранится подольше.
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