Самое эффективное средство от комаров дома: на случай, если нет фумигатора

Главред расскажет как избавиться от комаров ночью в домашних условиях.

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Самое эффективное средство от комаров дома / коллаж: Главред, фото: pexels

В Украине была довольно затяжная и влажная весна, это именно те условия, в которой интенсивно могут плодиться комары. Сейчас, в теплое время года, эти насекомые попадают в дома и надоедают, однако с ними можно справиться. О том как избавиться от комаров ночью в домашних условиях читайте далее.

Как избавиться от комаров дома - популярные способы

Самый первый, немного опасный, но действенный способ избавления от комаров - кофейная гуща. Комары не любят аромат кофейной гущи, потому просушенный материал можно насыпать на фольгу или другой материал, который не горит, а затем подпалить в центре. Испарения, которые будут исходить из гущи - отпугнут комаров, однако необходимо быть особенно внимательными и осторожными.

Также избавиться от комаров можно с помощью масла лаванды. Комары - это те насекомые, которые не переносят аромат лаванды. Потому, если вам необходимо избавиться от комаров - распылите в квартире аромат лаванды или нанесите его на себя.

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Самое эффективное средство от комаров дома - растения

Мало кто знает, но некоторые растения способны отпугнуть комаров от вашего дома. Для того, чтобы комары не портили вечера - можно поставить на все окна герань или томаты. Эти растения способны влиять на комаров и отпугивать их.

Что лучше всего помогает от комаров дома - травы

В натуральной борьбе с комарами также могут помочь травы. Например - измельченный базилик. Если это растение в измельченном виду разложить по дому - комаров станет значительно меньше, а возможно - они исчезнут совсем. То же касается мяты и чеснока.

Смотрите видео о том, как защититься от комаров:

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