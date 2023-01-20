Сами себе делаем хуже: 6 ошибок во время уборки, которые приведут к ужасным последствиям

Для приведения в порядок своего жилища будет полезно знать секреты уборки, которые облегчат задачу. Но не менее важно знать, каких ошибок стоит избегать.

Есть ошибки, которые большинство людей допускают во время уборки/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Жилье нуждается в регулярном уходе, иначе оно не будет радовать наш взгляд своим чистым видом, а среди беспорядка трудно будет сориентироваться, где те или иные нужные нам вещи. Поэтому даже не смотря на распространенную поговорку "Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят", избежать уборки дома всё равно не удастся. А чтобы понять, как сделать быструю уборку, стоит быть во всеоружии и знать наперед способы уборки дома. Это сэкономит время, силы и нервы.

Но думая о том, как правильно убирать в комнате, квартире или частном доме, мало кто придает внимание ряду важных вещей. Есть ошибки в уборке, которые допускают очень многие хозяйки. Часто такие моменты просто ускользают из нашего внимания, и мы даже не осознаем, что игнорированием определенных проблем только обостряем их, и с ними придется разбираться в будущем.

Для того, чтобы дома всегда было чисто, не обязательно знать секреты профессиональных уборщиц. Просто можно разработать себе план уборки квартиры и не допускать следующих шести распространенных ошибок.

1. Игнорирование проблем с сантехникой

Например, у вас дома чуточку капает или туго открывается кран, плохо смывает унитаз или постоянно забивается раковина на кухне. Часто возникает соблазн отложить решение таких мелких, на первый взгляд, проблем на потом.

Но со временем "мелкие" проблемы накапливаются и становятся лишь серьезнее. И то, что можно было исправить небольшим количеством усилий самостоятельно может привести к потребности вызвать сантехника или другого мастера. Поэтому лучше не откладывать на потом.

2. Не уделение внимания вентиляции

Вентиляция может со временем забиваться. Поэтому вытяжку на кухне и решетки вентиляции в ванной комнате нужно регулярно очищать. Если этого не делать, со временем воздух в комнатах станет более загрязненным, а это в свою очередь может отразиться на легкости дыхания и состоянии здоровья членов семьи в целом.

Систему вентиляции нужно очищать хотя бы раз в месяц.

3. Игнорирование труднодоступных мест

Часто мы там не замечаем скопления мусора или пыли, а порой можем и не заглядывать в такие места, ошибочно полагая, что "туда загрязнения не добрались". К таким местам можно отнести пространство за радиаторами отопления, место под мойкой, пространство под кроватями, некоторые места в холодильнике и тому подобное.

Как следствие пыль из труднодоступных мест потом может распространяться по квартире, а мы даже не будем догадываться, в чем дело. Поэтому время от времени нужно заглядывать с тряпкой во все места, которые не входят в план регулярной уборки квартиры.

4. Забываем уделять внимание бытовым приборам

Например, под стиральной машиной может скапливаться влага. Поэтому время от времени ее нужно оттуда убирать, иначе могут поржаветь провода и элементы управления, а это в свою очередь грозит возникновением поломок в машинке.

Все бытовые приборы требуют особого регулярного ухода. Поэтому нужно ознакомиться с рекомендациями от производителя, как именно стоит ухаживать за тем или иным прибором.

5. Бросать уборку на полпути

Бывают случаи, когда мы начали уборку, а завершить ее не можем по определенным причинам. И тогда буквально приходится бросать беспорядок так, как есть, а завершать процесс уже позже.

Если у вас есть подозрение, что вы не успеете завершить начатую уборку, то лучше наводить порядок поочередно на разных участках. Например, сначала отчасти и довести до конца уборку в отдельных шкафах, потом браться за ванную или кухню и т.п.

6. Использование моющих средств, которые могут навредить

Еще одна распространенная ошибка во время уборки – применение одного и того же моющего средства для всех подряд поверхностей. Это может закончиться плохо для вашей мебели и других вещей, для которых определенные вещества могут быть опасными.

Например, средствами на основе спирта хорошо очищать ванну, а вот для дерева или пластика они могут навредить. Лучше подбирать те средства, которые подходят для конкретных поверхностей.

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