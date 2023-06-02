Самая сложная оптическая иллюзия: лишь 1% людей найдут балерину среди фламинго за 5 секунд

Лишь немногие смогут очень быстро заметить девочку-танцовщицу среди большого количества фламинго.

https://news.glavred.info/samaya-slozhnaya-opticheskaya-illyuziya-lish-1-lyudey-naydut-balerinu-sredi-flamingo-za-5-sekund-10475041.html Ссылка скопирована

Нужно за 5 секунд найти балерину среди фламинго/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, ua.depositphotos.com

Головоломки и оптические иллюзии –очень хорошая тренировка для мозга. Выполняя ежедневно хотя бы по несколько таких задач, можно существенно улучшить свои умственные способности и потренировать внимательность и скорость реакции. Следующая оптическая иллюзия заставит ваш мозг работать на полную мощность, ведь нужно будет найти балерину среди фламинго.

Девочка-танцовщица хорошо спряталась. На ее поиски дается ограниченное количество времени – всего 5 секунд, что значительно усложняет задачу, пишет Mirror.

На картинке мы видим большое количество фламинго. Но они там не одни. Среди розовых красок, заполонивших картинку, где-то спряталась балерина. Она очень искусно замаскировалась среди птиц и почти не привлекает к себе внимание.

видео дня

Не расстраивайтесь, если 5 секунд будет маловато, чтобы справиться с задачей, ведь она точно не относится к легким. Просто дайте себе больше времени.

Попробуйте разгадать эту загадку самостоятельно или подключить к выполнению задания своих друзей и родных. Можно даже устроить вечер разгадывания головоломок и посоревноваться, кто из ваших друзей и родных будет выполнять такие задания быстрее всего.

Нужно за 5 секунд найти балерину среди фламинго/ jagranjosh

Если вам не удается быстро найти балерину, даем небольшую подсказку – внимательно осмотрите левый нижний угол рисунка.

Внизу мы оставим правильный ответ.

Балерина спряталась в левом нижнем углу/ jagranjosh

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти кольцо среди часов за 15 секунд. На картинке изображены десятки часов, и где-то среди них есть одно кольцо. Чтобы найти его, придется проявить недюжинную внимательность.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти на рисунке 15 котов. На задание дается всего 11 секунд. Зверьки спрятались в гостиной, и найти их будет непросто.

Вас также может заинтересовать: