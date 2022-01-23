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Самая модная женская обувь 2022, которую захочется с удовольствием носить хоть каждый день

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

23 января 2022, 06:02

В 2022 году нас ждут ультрасовременные туфли с изогнутыми каблуками и шикарные балетки. Но не только!

  • Модная женская обувь 2022
    Модная женская обувь 2022 Instagram
  • Модная женская обувь 2022
    Модная женская обувь 2022 Instagram
  • Модная женская обувь 2022
    Модная женская обувь 2022 Instagram
  • Модная женская обувь 2022
    Модная женская обувь 2022 Instagram
  • Модная женская обувь 2022
    Модная женская обувь 2022 Instagram
  • Модная женская обувь 2022
    Модная женская обувь 2022 Instagram
  • Модная женская обувь 2022
    Модная женская обувь 2022 Instagram
  • Модная женская обувь 2022
    Модная женская обувь 2022 Instagram
  • Модная женская обувь 2022
    Модная женская обувь 2022 Instagram
  • Модная женская обувь 2022
    Модная женская обувь 2022 Instagram

В этом году мы будем много гулять и посещать разные интересные мероприятия, по крайней мере, нарядными и красивыми нас видят знаменитые кутюрье, поэтому модная женская обувь 2022 – ярче, чем когда-либо. Будьте готовы положить свои тапочки вглубь шкафа, ведь всех нас ждут невероятные мюли с острым носком, великолепные балетки и все то, что позволит всюду выглядеть эффектно и немного гламурно. Поэтому готовьтесь к тому, что тенденции обуви на 2022 год вас приятно удивят!

В частности, в моду входят потрясающие скульптурные каблуки — да-да, те самые, которые обычно носят на красных дорожках. Уличная мода 2022 меняет свой стиль - маленькие произведения искусства входят в нашу повседневную жизнь. Нас ждут ультрасовременные туфли с изогнутыми каблуками и удивительными деталями. Модные туфли 2022 с необычными каблуками становятся новыми украшениями нашего образа.

Также в моду возвращаются балетки в стиле 90-х – но не простые, а шикарные! Поскольку комфорт стал одним из самых важных критериев при выборе обуви, то многие дизайнеры постарались на славу, чтобы модные балетки 2022 составили достойную конкуренцию кроссовкам.

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В показе коллекции Chanel весна-лето 2022 найдете балетки и туфли с оригинальными каблуками, от которых сложно оторвать взгляд:

Уже очень скоро на полках магазинов мы увидим босоножки с ремешками – это и модели на каблуках, и без них. При этом каждый найдет что-то свое: это могут быть и варианты с множеством ремешков, и лайт-версии с несколькими тонкими ремешками.

В весенне-летнем сезоне мы продолжим носить обувь с квадратным носком, но также на вершине моды окажется классический заостренный носок. Чтобы выглядеть стильно, можете уже сегодня подыскивать себе мюли с острым носком или туфли – их можно сочетать с практически любой одеждой, от чего вы будете в восторге.

В невероятном показе Prada весна-лето увидите, какая обувь будет в моде 2022:

Армейские ботинки родом из 40-х, которые в последние несколько лет завоевали сердца многих женщин во всем мире, все еще в тренде, поэтому ранней весной и осенью они станут просто незаменимыми. Более того, в зависимости от погодных условий их можно носить даже летом.

Готовьтесь также носить яркую обувь сочных оттенков – они будут встречаться повсюду. Женские туфли, босоножки 2022, сапоги и ботинки цвета теннисного мяча, апельсина и малины станут для нас настоящим вызовом, но не стоит забывать, что это всего лишь обувь, и порой очень полезно выйти за рамки внутренних ограничений и почувствовать всю прелесть свободы.

В показе Versace весна-лето 2022 увидите много образцов яркой обуви:

Конечно же, ее величество Мода 2022 не могла не учесть тот факт, что в тапочках мы провели много времени и пережили в них самые разные эмоции. Поэтому в тренде обувь женская, щедро украшенная мехом. Также обратите внимание на босоножки с "дутыми" или стегаными ремешками – это новинки сезона.

В невероятном показе коллекции Balmain весна-лето 2022 представлены модные босоножки со стегаными ремешками:

Еще одна важная модная тенденция 2022 – это носить обувь под сумку, или наоборот. То, что еще вчера считалось модной оплошностью, сегодня снова актуально. Поэтому под новые туфли можете подбирать себе соответствующие аксессуары, и будете на высоте.

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