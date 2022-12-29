Самая модная стрижка 2023 с фантастической челкой, которая делает образ загадочным

Мир покоряет новая потрясающая женская стрижка, которая уже точно будет на вершине моды 2023. Она загадочная и в то же время легкая, стильная и очень красивая. Встречайте: в моду вошла универсальная стрижка мягкий боб с челкой на две стороны.
Огромную популярность эта, без преувеличения можно сказать, самая модная стрижка 2023, получила неслучайно. Дело в том, что такую прическу носит новая любимица публики во всем мире - 20-летняя американская актриса Дженна Ортега, которая сыграла главную роль в сериале "Уэнсдей".
Поэтому если вы сейчас стоите на пороге изменений в своей жизни и пытаетесь понять, какую стрижку сделать в 2023 году, обратите внимание на очаровательный и немного неопрятный мягкий боб с челкой-шторкой. В основе этой стрижки боб — стиль гранж и романтические 80-е, в которых сейчас черпает вдохновение современная молодежь.
Многослойная стрижка боб с челкой-шторкой подкупает тем, что она подходит практически всем женщинам независимо от формы лица и структуры волос. И даже те, у кого тонкие волосы, могут взять на вооружение эту невероятную прическу — благодаря слоям, она добавляет волосам шикарного объема. А элегантная средняя длина позволит вам при желании создавать разные прически.
Изюминкой стрижки 2023 мягкий боб является фантастическая челка-занавеска, которая делает акцент на глаза и в то же время смягчает черты лица. Более того, эта челка вмиг превращает образ из простого в загадочный, поэтому не удивляйтесь потом, что все взгляды окружающих будут сосредоточены на вас.
Женская стрижка на средние волосы мягкий боб 2023 станет спасательным кругом для тех, кто не хочет тратить слишком много времени на укладку. Все благодаря тому, что в данном случае легкая небрежность и несовершенство возносится до небес. Если вы решите сделать эту стрижку, то сможете освободить себе по утрам немного времени, ведь особых усилий не понадобится.
Чтобы стрижка женская 2023 мягкий боб выглядела на миллион долларов, нужно просто нанести гель для укладки или мусс на волосы, немного вспушить волосы пальцами, и все готово. Если ваш парикмахер сделал все правильно, что даже расческа вам понадобится минимально — только для того, чтобы придать форму челке-шторке.
Не стремитесь к тому, чтобы линия среза была ровной — наоборот, пряди должны разлетаться по сторонам, а шевелюра выглядеть слегка лохматой - именно это делает стрижку мягкий боб с челкой 2023 еще более непринужденной и завораживающей.
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