Самая модная стрижка 2023 с фантастической челкой, которая делает образ загадочным

Многослойная стрижка мягкий боб с челкой-шторкой подкупает тем, что она подходит практически всем женщинам независимо от формы лица и структуры волос.

Мир покоряет новая потрясающая женская стрижка, которая уже точно будет на вершине моды 2023. Она загадочная и в то же время легкая, стильная и очень красивая. Встречайте: в моду вошла универсальная стрижка мягкий боб с челкой на две стороны.

Огромную популярность эта, без преувеличения можно сказать, самая модная стрижка 2023, получила неслучайно. Дело в том, что такую прическу носит новая любимица публики во всем мире - 20-летняя американская актриса Дженна Ортега, которая сыграла главную роль в сериале "Уэнсдей".

Поэтому если вы сейчас стоите на пороге изменений в своей жизни и пытаетесь понять, какую стрижку сделать в 2023 году, обратите внимание на очаровательный и немного неопрятный мягкий боб с челкой-шторкой. В основе этой стрижки боб — стиль гранж и романтические 80-е, в которых сейчас черпает вдохновение современная молодежь.

Дженна Ортега / скриншот instagram.com/jennaortega

Многослойная стрижка боб с челкой-шторкой подкупает тем, что она подходит практически всем женщинам независимо от формы лица и структуры волос. И даже те, у кого тонкие волосы, могут взять на вооружение эту невероятную прическу — благодаря слоям, она добавляет волосам шикарного объема. А элегантная средняя длина позволит вам при желании создавать разные прически.

Изюминкой стрижки 2023 мягкий боб является фантастическая челка-занавеска, которая делает акцент на глаза и в то же время смягчает черты лица. Более того, эта челка вмиг превращает образ из простого в загадочный, поэтому не удивляйтесь потом, что все взгляды окружающих будут сосредоточены на вас.

Самая модная стрижка 2023 / Instagram

Женская стрижка на средние волосы мягкий боб 2023 станет спасательным кругом для тех, кто не хочет тратить слишком много времени на укладку. Все благодаря тому, что в данном случае легкая небрежность и несовершенство возносится до небес. Если вы решите сделать эту стрижку, то сможете освободить себе по утрам немного времени, ведь особых усилий не понадобится.

Самая модная стрижка 2023 / Instagram

Чтобы стрижка женская 2023 мягкий боб выглядела на миллион долларов, нужно просто нанести гель для укладки или мусс на волосы, немного вспушить волосы пальцами, и все готово. Если ваш парикмахер сделал все правильно, что даже расческа вам понадобится минимально — только для того, чтобы придать форму челке-шторке.

Самая модная стрижка 2023 / Instagram

Не стремитесь к тому, чтобы линия среза была ровной — наоборот, пряди должны разлетаться по сторонам, а шевелюра выглядеть слегка лохматой - именно это делает стрижку мягкий боб с челкой 2023 еще более непринужденной и завораживающей.

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