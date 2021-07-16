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Самая дорогая аренда однокомнатной квартиры в Киеве: как выглядит жилье за $2 тыс. месяц

16 июля 2021, 11:46

Общая площадь квартиры составляет 62 квадратных метра. Ремонт выполнен по индивидуальному дизайн-проекту.

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За аренду такого жилья надо выложить 54 600 гривен в месяц / Фото parklane.ua

В Сети появилось предложение снять квартиру в историческом центре Киева за почти 55 тысяч гривен в месяц. Это самая высокая цена за аренду однокомнатной квартиры в столице на сегодняшний день.

Квартира расположена в Шевченковском районе столицы на улице Тургеневская, 22а в клубном 11-этажном доме на втором этаже. Общая площадь квартиры составляет 62 квадратных метра, 30 из них — это кухня. Фото элитного жилья опубликовало агентство недвижимости Park Lane.

Отмечается, что ремонт в квартире выполнен по индивидуальному дизайн-проекту. В квартире установлена швейцарская сантехника, котел, стиральная машина и посудомойка, телевизор.

В спальне - панорамные окна, которые выходят в тихий двор, есть подогрев полов, крытый паркинг. Аренда этой квартиры обойдется в 54 600 гривен в месяц.

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  • Самая дорогая однокомнатная квартира в Киеве, которую сдают в аренду
    Самая дорогая однокомнатная квартира в Киеве, которую сдают в аренду parklane.ua
  • Самая дорогая однокомнатная квартира в Киеве, которую сдают в аренду
    Самая дорогая однокомнатная квартира в Киеве, которую сдают в аренду parklane.ua
  • Самая дорогая однокомнатная квартира в Киеве, которую сдают в аренду
    Самая дорогая однокомнатная квартира в Киеве, которую сдают в аренду parklane.ua
  • Самая дорогая однокомнатная квартира в Киеве, которую сдают в аренду
    Самая дорогая однокомнатная квартира в Киеве, которую сдают в аренду parklane.ua
  • Самая дорогая однокомнатная квартира в Киеве, которую сдают в аренду
    Самая дорогая однокомнатная квартира в Киеве, которую сдают в аренду parklane.ua
  • Самая дорогая однокомнатная квартира в Киеве, которую сдают в аренду
    Самая дорогая однокомнатная квартира в Киеве, которую сдают в аренду parklane.ua
  • Самая дорогая однокомнатная квартира в Киеве, которую сдают в аренду
    Самая дорогая однокомнатная квартира в Киеве, которую сдают в аренду parklane.ua

Как сообщал Главред, в Киеве блогерша разгромила съемную квартиру в жилом комплексе Комфорт Таун. Девушка устроила в арендованной квартире настоящий бардак – она сыпала муку на кровать и бросала яйца в потолок и зеркала. Так девушка попыталась отомстить арендодателю-мошеннику.

Девушка якобы заплатила 40 тысяч гривен задатка и стоимости аренды, но арендодатель, мол, сказал, чтобы она съезжала.

новости Киева
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