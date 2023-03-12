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Сахарный нектар из хрустящих плодов: топ-5 самых сладких сортов моркови

12 марта 2023, 21:38
Налитая медовым соком морковка - натуральное лакомство для детей и взрослых. С этими сортами вам не придется с тоской жевать сухой, задеревенелый корешок.
Самые сладкие сорта моркови
Какой сорт моркови самый сладкий и сочный / unsplash.com, pexels.com

Сладкие сорта моркови опытные садоводы-огородники ценят не только за их неповторимый вкус – такая морковка, как правило, хорошо хранится и дает обильный урожай, что позволяет пополнить запасы ароматными корнеплодами с большим содержанием витаминов.

Но, прежде чем набивать погреб, необходимо хорошенько разобраться, какие семена моркови лучше всего сажать, чтобы получить сахаристый корнеплод с приятной, устойчивой текстурой.

Главред расскажет, какой сорт моркови самый сладкий и сочный, какие плоды подходят для зимнего хранения и не обладают твердой сердцевиной, которая скрипит на зубах.

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1. "Нантская" морковь. Один из самых популярных раннеспелых сортов, который ценят за высокое содержание сахаров и каротина. Зрелый плод - ровной, цилиндрической формы с закругленным кончиком, насыщенного оранжевого цвета. Одна морковка в среднем вырастает до 20 см, и весит около 100 гр. Нантский сорт считают одним из самых сладким сортов моркови, плоды прекрасно переносят длительное хранение, заморозку и термообработку, сохраняя при этом вкусовые качества. Часто используется в приготовлении морковного сока, а также детского питания в виде пюре.

Самые сладкие сорта моркови
Какие семена моркови лучше всего сажать / pexels.com

2. Морковь "Дюймовочка". Выращивая такую морковь, вы получаете крайне неприхотливое растение, раннеспелое, с ярко выраженным сахаристым вкусом. Вырастает до 10 см в длину и 5 – в диаметре. Сердцевина у этого сорта слабо выражена. Плоды сочного тыквенного цвета, округлой формы с острым кончиком. Неприхотлива в уходе, подходит как для огорода, так и для домашнего выращивания. Не требует очистки перед использованием. Сохраняет сладкий вкус и хрустящую текстуру после приготовления – подходит и для свежих салатов, и для консервации в целом виде или измельченной.

3. Морковь "Пурпурный дракон". Экзотическое название этого сладкого сорта моркови вполне соответствует внешнему виду плода. Внешняя оболочка моркови насыщенного фиолетового оттенка, а внутри - красновато-оранжевая. Наибольшей сахаристости достигает при выращивании в теплице. Сорт моркови "Пурпурный дракон" богат антоцианами и антиоксидантами, за что его высоко ценят поклонники здорового образа жизни. Также эту сладкую морковь охотно используют в выпечке – помимо необычного цветового сочетания, и сочной, хрустящей текстуры, плоды (до 25 см, ровной конусообразной формы) имеют также легкий ореховый привкус.

Самые сладкие сорта моркови
Какой сорт моркови самый вкусный / unsplash.com

4. Сорт моркови "Карамелька". Один из лучших сладких сортов моркови для зимнего хранения, так как не склонен к дефектам, и имеет тенденцию к накапливанию каротина в случае длительного лежания. Морковь сорта "Карамелька" имеет высокую урожайность, плоды ровные, продолговатые со скругленным кончиком. Мякоть сладкая и сочная, без сердцевины – из-за этого сахаристые плоды часто используют для приготовления свежих соков, и смузи. Впрочем, консервацию этот сорт моркови тоже переносит отлично.

5. Морковь "Мускат". Старинный немецкий сорт сладкой моркови – устойчив к жаре, неприхотлив, хорошо растет на бедной почве. Плоды вырастают до 20 см, конусообразной формы с тупым концом. Мякоть – розовато-оранжевая, со слабо выраженной сердцевиной. Вкус у этой моркови богатый, насыщенный, напоминает виноград одноименного сорта. Хорошо хранится в натуральном виде, при заморозке и термообработке также не теряет свою сладость.

Самые сладкие сорта моркови
Самые сладкие сорта моркови / pexels.com

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