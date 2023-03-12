Сахарный нектар из хрустящих плодов: топ-5 самых сладких сортов моркови

Сладкие сорта моркови опытные садоводы-огородники ценят не только за их неповторимый вкус – такая морковка, как правило, хорошо хранится и дает обильный урожай, что позволяет пополнить запасы ароматными корнеплодами с большим содержанием витаминов.
Но, прежде чем набивать погреб, необходимо хорошенько разобраться, какие семена моркови лучше всего сажать, чтобы получить сахаристый корнеплод с приятной, устойчивой текстурой.
Главред расскажет, какой сорт моркови самый сладкий и сочный, какие плоды подходят для зимнего хранения и не обладают твердой сердцевиной, которая скрипит на зубах.
1. "Нантская" морковь. Один из самых популярных раннеспелых сортов, который ценят за высокое содержание сахаров и каротина. Зрелый плод - ровной, цилиндрической формы с закругленным кончиком, насыщенного оранжевого цвета. Одна морковка в среднем вырастает до 20 см, и весит около 100 гр. Нантский сорт считают одним из самых сладким сортов моркови, плоды прекрасно переносят длительное хранение, заморозку и термообработку, сохраняя при этом вкусовые качества. Часто используется в приготовлении морковного сока, а также детского питания в виде пюре.
2. Морковь "Дюймовочка". Выращивая такую морковь, вы получаете крайне неприхотливое растение, раннеспелое, с ярко выраженным сахаристым вкусом. Вырастает до 10 см в длину и 5 – в диаметре. Сердцевина у этого сорта слабо выражена. Плоды сочного тыквенного цвета, округлой формы с острым кончиком. Неприхотлива в уходе, подходит как для огорода, так и для домашнего выращивания. Не требует очистки перед использованием. Сохраняет сладкий вкус и хрустящую текстуру после приготовления – подходит и для свежих салатов, и для консервации в целом виде или измельченной.
3. Морковь "Пурпурный дракон". Экзотическое название этого сладкого сорта моркови вполне соответствует внешнему виду плода. Внешняя оболочка моркови насыщенного фиолетового оттенка, а внутри - красновато-оранжевая. Наибольшей сахаристости достигает при выращивании в теплице. Сорт моркови "Пурпурный дракон" богат антоцианами и антиоксидантами, за что его высоко ценят поклонники здорового образа жизни. Также эту сладкую морковь охотно используют в выпечке – помимо необычного цветового сочетания, и сочной, хрустящей текстуры, плоды (до 25 см, ровной конусообразной формы) имеют также легкий ореховый привкус.
4. Сорт моркови "Карамелька". Один из лучших сладких сортов моркови для зимнего хранения, так как не склонен к дефектам, и имеет тенденцию к накапливанию каротина в случае длительного лежания. Морковь сорта "Карамелька" имеет высокую урожайность, плоды ровные, продолговатые со скругленным кончиком. Мякоть сладкая и сочная, без сердцевины – из-за этого сахаристые плоды часто используют для приготовления свежих соков, и смузи. Впрочем, консервацию этот сорт моркови тоже переносит отлично.
5. Морковь "Мускат". Старинный немецкий сорт сладкой моркови – устойчив к жаре, неприхотлив, хорошо растет на бедной почве. Плоды вырастают до 20 см, конусообразной формы с тупым концом. Мякоть – розовато-оранжевая, со слабо выраженной сердцевиной. Вкус у этой моркови богатый, насыщенный, напоминает виноград одноименного сорта. Хорошо хранится в натуральном виде, при заморозке и термообработке также не теряет свою сладость.
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