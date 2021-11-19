Саакашвили согласился прекратить голодовку, его везут в госпиталь

Адвокаты и независимые медицинские эксперты также отправятся в военный госпиталь, чтобы убедиться в том, что там работают высококвалифицированные врачи.
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевозят в военный госпиталь в Гори из-за ухудшения самочувствия.
По информации издания Грузия Online, политик намерен прекратить голодовку уже после переезда.
"Саакашвили согласен на перевод в госпиталь в Гори, и прекратит голодовку после размещения в госпитале", - заявил адвокат Саакашвили Ника Гварамия.
Гварамия добавил, что адвокаты, члены консилиума и независимые медицинские эксперты также отправятся в военный госпиталь, чтобы убедиться в том, что там работают высококвалифицированные врачи, а протокол восстановление после голодания - расписан специалистами.
"Разумеется, мы думаем, что там наверно есть и высококвалифицированные врачи, но для нас важно точно знать, и мы сможем узнать это от специалистов, что там все протекает нормально, и протокол восстановления после голодовки должен быть расписан специалистами, и должны быть ежедневные отчеты", - отметил адвокат.
Напомним, ранее врач Саакашвили сделал ужасный прогноз о его состоянии. Он заговорил о смерти и подчеркнул, что действовать нужно оперативно.
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