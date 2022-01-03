Саакашвиили в грузинской тюрьме поставил жесткий ультиматум

По словам Тутберидзе, Саакашвили не дают возможности встретиться с независимыми врачами.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили требует в Руставской тюрьме встречи с независимыми врачами, а также возможности обмена конфиденциальной информацией с посетителями, сообщил адвокат политика Шота Тутберидзе.
"Если эти требования не будут выполнены пенитенциарной службой до 6 января, Михаил Саакашвили обратится к крайней форме протеста", - заявил Тутберидзе.
По словам Тутберидзе, Саакашвили не дают возможности встретиться с независимыми врачами. Адвокаты также требуют от пенитенциарной службы "конфиденциально общаться с Михаилом Саакашвили, как это происходило прежде в Руставской тюрьме путем обмена записками".
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Ранее Саакашвили раскрыл подробности своей личной жизни. Как написал он в Facebook, он прекратил отношеня со своей супругой Сандрой Рулофс.
Саакашвили добавил, что на сегодня он состоит в отношениях с нардепом от Слуги народа Елизаветой Ясько.
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