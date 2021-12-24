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"С угрозами требуют трудовую": директор больницы Николаева просит о помощи

24 декабря 2021, 18:23
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Светлана Федерова пожаловалась, что в больницу сегодня ворвались неизвестные люди с криками и угрозами.

Врач николаевской больницы просит о помощи / фото скрин

Врач инфекционной больницы Николаева Светлана Федерова пожаловалась на то, что в больницу ворвались неизвестные и требуют ее трудовую книжку.

"Прошу помочь моим коллегам! В эти минуты происходит невероятное. В нашу больницу ворвались люди. С криками и угрозами подвергают прессингу морального давления моих заместителей. Требуют выдать им мою трудовую книжку и приказ об увольнении меня как главврача и как врача. На аргументы заместителя, что увольнять меня как врача не за что, отвечают угрозами. На уговоры перевести все в законное русло и с адвокатом больницы продолжить разговор – поток угроз. Расправляйтесь со мной, не трогайте врачей, медсестер, санитарок! Что же вы творите, изверги! Один из ворвавшихся сказал, что полная власть у него над всеми работниками дана ему облсоветом и этой бумагой", — написала врач на своей странице в Facebook.

Скандал в больнице Николаева

Ранее мы писали о том, что в Николаеве уволили с должности главного врача Николаевской инфекционной больницы Светлану Федорову. Она занимала этот пост с июля 2020 года.

За ее увольнение во вторник, 21 декабря, на заседании областного совета проголосовали 42 депутата.

Перед голосованием за отстранение Федоровой ее критиковали коллеги. Главврач БСМП Александр Демьянов заявил, что она якобы конфликтует с меценатами. Руководитель Центра экстренной медпомощи Андрей Самойлов заявил, что в областной "инфекционке" закрывают ворота перед скорыми.

Как сообщал Главред, ранее Федорова обращалась к президенту Владимиру Зеленскому из-за ситуации в городе с кислородом для больных коронавирусом. Она заявила, что в медучреждение ворвались неизвестные люди, которые угрожали персоналу и потребовали предоставить кислород пациенту с коронавирусом из частной больницы.

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