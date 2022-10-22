С Таисией лучше не пересекаться: имена женщин, которые будут невыносимыми тещами

Имена женщин, которые будут невыносимыми тещами / depositphotos.com, pixabay.com

Говорят, что не бывает плохих тёщ - бывают зятья, которые просто не в состоянии найти с ними общий язык.

Так это или нет - судить вам, ну а мы собрали список женских имен, которые обладают не самыми лучшими качествами для этой "должности".

Практичность переходит в жадность

Ларисы - властные эгоистки, уверенные, что все должны исполнять их волю. В молодости Лариса командует мужем, а в преклонные годы переносит ту же модель отношений на зятя. Практичность этой женщины переходит в жадность, и она навязывает семье дочери свои представления об экономии.

От них хочется держаться подальше

В старости все отрицательные качества Карины только усиливаются - она без конца ворчит, выражает недовольство и учит окружающих жить.

Она изводит близких поучительными историями из своей жизни, ставя себя в пример. Обладательницы имени вызывают у зятя одно желание - держаться от них как можно дальше.

Скандалистки

Носительницы имени Оксана в зрелые годы скатываются в недовольство всеми и всем, поэтому становятся крайне неприятными старушками. Оксаны шантажируют близких постоянными разговорами о своих болезнях и скорой смерти. К старости они остаются в одиночестве и развлекаются тем, что устраивают скандалы в очередях.

"Промоет" зятю весь мозг

Всю жизнь женщины с именем Таисии склонны к перепадам настроения и плохо владеют собой. С возрастом эти качества только прогрессируют - Таисия перестает контролировать себя и выливает на близких весь свой негатив. Она любит покритиковать окружающих и часто любимой мишенью для этого становится муж дочери.

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