"С Россией я закончил все отношения": латышский актер высказал свою позицию

Ивар Калныньш поддерживает Украину. Фото pinot-noir.ru

Латышский актер Ивар Калныньш, который некоторое время хранил молчание относительно зверского нападения россии на Украину сообщил, что разрывает все отношения со страной-агрессором.

По информации российских СМИ, у него более половины проектов, в которых он участвует вне Латвии, связаны с Украиной.

"У меня более половины проектов, в которых я участвую вне Латвии, связаны с Украиной. Конечно, теперь проекты с украинцами приостановлены, потому что физически невозможно. Но с украинцами у меня проекты еще будут, как только ситуация успокоится, а вот с Россией я закончил все отношения. Сам туда не звоню – не хочу разочаровываться в людях", - говорит актер.

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Напомним, ранее известный российский актер Станислав Садальский резко ответил путинским звездам. На этот раз он прошелся по Валерии и Николаю Баскову. Актер считает их неинтересными в качестве участников ток-шоу.