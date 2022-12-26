С Новым годом кролика: красивые открытки-поздравления с 2023

Заканчивается 2022 год, а новые интересные события и приходящие с наступающим Новым годом 2023 эмоции заставляют ощутить неповторимую предновогоднюю атмосферу.
В воздухе витает дух праздника, хочется поздравить с наступающим Новым 2023 годом самых близких и родных. Мы собрали красивые открытки для поздравления близких.
Поздравляю с самым волшебным и многообещающим праздником, Новым Годом! Желаю, чтобы вы всегда верили в новогодние чудеса, и они тогда обязательно постучатся в ваши двери. Мир так прекрасен, смотрите на него широко открытыми глазами и распахните свое сердце навстречу радостным событиям, которые не заставят себя долго ждать!
Желаю, чтобы в Новый год снег падал только из невероятной нежности, которая никогда не растает от тепла души, а, наоборот, лишь расцветет невероятным узором в жизни! И пусть этот узор украсит счастье, словно кружево, что нарисовано руками сказочного мороза на стекле!
С Новым Годом, дорогие мои! Пусть он с первого дня осыпает вас, как легким пушистым снегом, новогодними сюрпризами и подарками. Желаю вам в этом году открыть в себе необыкновенные таланты и научиться чему-то новому. Радуйтесь каждому пустяку и оставайтесь самыми счастливыми на свете!
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