С какого возраста надо обращаться на "вы" к незнакомцам: языковед дал объяснение

Также часто украинцы путаются, когда именно стоит писать "вы" с большой буквы. На самом деле есть четкие правила, которым стоит следовать.

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С какого возраста надо обращаться на "вы" к незнакомцам/ скрин

Когда нам нужно обратиться к незнакомцу, часто может возникнуть дилемма, как это сделать правильно. В частности, не всем известно, когда можно говорить к незнакомому человеку на "ты", а когда на "вы", и как это зависит от возраста.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, с какого возраста надо обращаться на "вы" к незнакомым людям.

По его словам, к незнакомцам стоит обращаться на вы, если они старше 14 лет.

"Выясним, с какого возраста нужно обращаться на "вы" к незнакомому человеку. Специалисты по этикету общения советуют обращаться так к чужим детям с 14-18 лет. Вы скажете, что рановато? Ну, это уже вам решать", – отметил языковед.

Также он объяснил, когда именно стоит писать местоимение "вы" с большой буквы. Есть четкие правила

"С большой буквы "вы" пишется лишь при уважительном обращении к одному лицу. И не где-нибудь, а только в деловых документах и поздравительных открытках, а также в приглашениях или деловых письмах. Ошибочным является написание "вы" с большой буквы, когда вы обращаетесь к двум или большему количеству лиц", – сказал Авраменко.

Он добавил, что не раз замечал, что правило так называемого почетного множественного числа нарушают.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, с какого возраста нужно обращаться на "вы" к незнакомцам:

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали, что означает выражение "деньги не пахнут". Украинцы часто применяют такое выражение, однако лишь единицы знают, что оно на самом деле означает и каково его происхождение.

Также ранее известный языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно говорить – "їхати автобусом" или "на автобусі", "летіти літаком" или "на літаку", "пливти човном" или "на човні". Часто возникает дилемма, какой из вариантов можно использовать, а какой нет.

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