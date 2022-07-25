УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

С какого возраста начинать: научный журнал Lancet опубликовал шокирующие данные о влиянии алкоголя на здоровье

25 июля 2022, 23:19

Новое исследование буквально призывает отказаться от любого количества алкоголя, особенно до определенного возраста.

Вино
Вино может быть полезным в более старшем возрасте/ УНИАН

Алкоголь несет значительный риск для здоровья и не приносит пользы молодым людям, но в то же время, некоторые пожилые люди могут получить пользу от небольшого количества алкоголя, согласно крупнейшему исследованию такого рода.

К такому выводу пришли авторы исследования "Глобальное бремя болезней" — непрерывного проекта, базирующегося в Вашингтонском университете в Сиэтле, который предоставляет наиболее полные данные о причинах болезней и смертей в мире, пишет The Guardian.

Четыре года назад в исследовании говорилось, что даже эпизодическое употребление алкоголя вредно для здоровья, и предлагалось правительствам рекомендовать людям полностью воздерживаться от употребления алкоголя.

Читайте такжеС какими антибиотиками можно и нельзя сочетать алкоголь - список

Но после серьезного нового анализа глобальных данных эксперты, стоящие за исследованием, пришли к новым выводам. По их словам, молодые люди подвергаются более высокому риску для здоровья от употребления алкоголя, чем пожилые люди. Но они добавляют, что взрослые в возрасте 40 лет и старше без сопутствующих заболеваний могут получить пользу от ограниченного употребления алкоголя, такого как небольшой бокал красного вина в день, включая снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета.

Их результаты, опубликованные в Lancet, впервые сообщают о риске употребления алкоголя в разбивке по географическому региону, возрасту, полу и году. Они предполагают, что глобальные рекомендации по потреблению алкоголя должны основываться на возрасте и местоположении, с самыми строгими рекомендациями для мужчин в возрасте 15-39 лет, которые подвергаются наибольшему риску вредного употребления алкоголя во всем мире.

вино, сыр
вино, сыр / Фото pixaby

"Наш посыл прост: молодые люди не должны пить, но пожилым людям может быть полезно пить в небольших количествах", — сказала старший автор, доктор Эммануэла Гакиду, профессор медицинских показателей здоровья в Медицинской школе Вашингтонского университета. "Хотя нереалистично думать, что молодые люди будут воздерживаться от употребления алкоголя, мы считаем важным сообщать последние данные, чтобы каждый мог принимать обоснованные решения о своем здоровье", - сказано в статье.

По оценкам, в 2020 году в общей сложности 1,34 миллиарда человек употребили вредное количество алкоголя, согласно анализу привычек употребления алкоголя в 204 странах.

Исследование, опубликованное в Lancet, показало, что 59% тех, кто выпил вредные количества, были в возрасте от 15 до 39 лет — это люди, для которых алкоголь не приносил пользы для здоровья и создавал риски, включая травмы, связанные с пьянством или автомобильными авариями, самоубийствами или убийствами. Три четверти злоупотребляющих алкоголем - мужчины.

Читайте такжеМедики рассказали, какой алкоголь самый вредный для сердца

Исследователи изучили 22 последствия для здоровья, включая травмы, сердечно-сосудистые заболевания и рак, используя данные о глобальном бремени болезней за 2020 год. Используя эту информацию, исследователи смогли оценить, сколько алкоголя может выпить человек, прежде чем он подвергнется избыточному риску для своего здоровья, по сравнению с тем, кто не употреблял алкоголь.

Они обнаружили, что уровень алкоголя, который можно употреблять без увеличения риска для здоровья, увеличивается на протяжении всей жизни. Исследователи считают стандартным напитком 100-миллилитровый стакан 13-процентного красного вина или 375-миллилитровую банку или бутылку 3,5-процентного пива.

Они обнаружили, что для мужчин в возрасте 15-39 лет рекомендуемое количество алкоголя до "риска потери здоровья" составляет всего 0,136 стандартного напитка в день. Для женщин того же возраста "теоретический минимальный уровень подверженности риску" составлял 0,273 напитка — около четверти стандартного напитка в день.

Для взрослых в возрасте 40 лет и старше без каких-либо сопутствующих заболеваний употребление небольшого количества алкоголя было связано с некоторыми преимуществами для здоровья, такими как снижение риска ишемической болезни сердца, инсульта и диабета.

Среди лиц в возрасте 40-64 лет безопасные уровни потребления алкоголя варьировались от примерно половины стандартного напитка в день до почти двух стандартных порций. Для лиц в возрасте 65 лет и старше риски "утраты здоровья от употребления алкоголя" достигались после употребления чуть более трех стандартных порций в день.

Но в среднем рекомендуемое потребление алкоголя для взрослых старше 40 лет оставалось низким, достигнув пика в 1,87 стандартных порций в день. После этого риски для здоровья увеличивались с каждой выпитой порцией, сообщает Lancet.

Отдельное исследование, опубликованное в журнале PLOS Medicine в четверг, показало, что употребление семи или более порций алкоголя в неделю связано с более высоким уровнем железа в мозге. Железо в мозге связано с болезнями Альцгеймера и Паркинсона и является потенциальным механизмом снижения когнитивных функций, связанного с алкоголем.

Читайте такжеКак бокальчик вина для расслабления отразится на здоровье – ответ нутрициолога

Доктор Ричард Пайпер, исполнительный директор организации Alcohol Change UK, сказал: "Появляющаяся наука об алкоголе, более сотни исследований за последние 20 лет, очень ясно говорят нам, что алкоголь очень вреден для человеческого организма во многих отношениях. Раньше мы не знали об этом, и слишком многие из нас продолжают пить, как будто этой революции в наших знаниях не произошло.

"Если вы заботитесь о своем здоровье, лучший подход — вообще не пить. Если вы решите употреблять алкоголь, внимательно прислушивайтесь к мнению главного врача Великобритании и не употребляйте более 14 порций в неделю (примерно 3 литра пива или полторы бутылки вина), не употребляйте алкоголь по крайней мере три дня в неделю и никогда не превышайте более шести единиц в день".

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:42

Илон Маск обвинен в разводе соучредителя Google: миллиардер закрутил роман с женой близкого друга

25 июля, понедельник
23:55

Эрдоган жестко упрекнул Запад в "неправильном подходе" к Путину

23:36

С огоньком: американская актриса подожгла себя во время съемокВидео

23:30

"Прямая дорога в пропасть": Захарова открыто угрожает Украине и ЕвросоюзуВидео

23:19

С какого возраста начинать: научный журнал Lancet опубликовал шокирующие данные о влиянии алкоголя на здоровье

Реклама
22:48

Изменение давления: Газпром стал виновником опасной ситуации на украинском газопроводеВидео

22:48

Если Украина победит Россию, мы станем новым центром силы в ЕС и НАТО – бывший глава МИД ОгрызкоВидео

22:42

Главная роль и кино об Украине: дочь путинистки Егоровой добилась успеха в США

22:26

"Жрать нечего, перенесите Олимпиаду-2024 в Россию": в Госдуме разразились бреднями

22:26

Елена Зеленская рассказала о боли, которую испытывает во время войныВидео

22:10

Украинская Леди Гага с роскошной жизнью а-ля Кардашьян: какой певицу Камалию видят британские СМИ

21:53

"Одну Россию" вместо "України, бо в нас іншої нема": россиянка выбесила сеть песней Софии РотаруВидео

21:48

"Нужно бить в ответ": Зеленский отреагировал на шантаж РФВидео

21:28

"Он был лучшим": война унесла жизнь известного львовского спортсмена

21:16

Новые HIMARS, более 500 БПЛА Phoenix Ghost и боеприпасы: в США объявили о новой помощи УкраинеВидео

21:15

Половина Украины будет плавать: синоптики предупредили о похолодании и резкой смене погодыВидео

20:30

Войска рф мощно ударили по приграничным районам Черниговщины: более 10 "прилетов"

20:12

Шерон Стоун уже не та: актриса показала рыхлое, едва прикрытое тело у бассейна

20:04

Ждет прикрытия от Польши и Чехии: Словакия готова будет передать Украине 11 МиГ-29 в сентябреВидео

19:59

Оккупанты готовы оставить Мелитополь - угрожают взорвать объекты инфраструктурыВидео

Реклама
19:49

В боях за Украину погиб юный, 18-летний, доброволец ВСУ

19:44

Дипломат рассказал, способен ли Лукашенко предать Путина и нападет ли на УкраинуВидео

19:36

Хватит России: Алла Пугачева и Максим Галкин переедут в США на ПМЖ

19:17

Агент Путина внутри Европымнение

19:13

"Он поверил в сказку": Ким рассказал, как Путина обманули спецслужбыВидео

19:11

Полная чистка: Зеленский срочно сменил командующего Силами спецоперацийВидео

19:01

В Англии скончался актер-звезда легендарного фильма "Титаник"

19:00

Хотели прорваться под Изюмом: бойцы ВСУ на Харьковщине разбили танки войск РоссииВидео

18:34

В Украине умер подросток из-за опасной болезни после купания в водоемеВидео

18:31

Военный эксперт рассказал, как ВСУ начали уничтожать группировку оккупантов в Херсонщине

18:14

Звезда Игры престолов и Аквамена Джейсон Момоа попал в серьезное ДТП

18:05

Дженнифер Лопес полностью показала обнаженное тело в свои 53

17:56

Поддержавший убийц украинцев Петросян показал 2-летнего сына

17:54

Более сотни HIMARS и боеспособные бригады: эксперт рассказал, что нужно ВСУ для шага к переломуВидео

17:39

Система засбоила и 250 тысяч беженцев не получили выплат: Верещук пояснила, что делатьВидео

17:38

ВСУ "приземлили" вражеский вертолет стоимостью 16 млн долларовВидео

17:16

"Сейчас их два": полиграфолог подробно рассказал о двойниках ПутинаВидео

17:11

НАТО передаст Украине сотни комплексов для борьбы с беспилотникамиВидео

17:10

Сумская назвала единственного русского актера, который писал ей после российского вторжения

17:09

Гороскоп на завтра 26 июля 2022: Львам – исполнение желаний, Весам – семейные проблемы, Козерогам – испытанияВидео

Реклама
17:04

Жест "доброй воли" и удар по Крымскому мосту: Ким оценил сценарий для ВСУВидео

17:02

Елена Мозговая рассказала о мыслях о самоубийстве из-за тяжелой болезни

16:47

РФ продиктуют условия капитуляции, как фашистской Германии – экс-глава МИДВидео

16:40

"Ей было очень плохо": муж Русланы Писанки признался, как они узнали о смертельной болезни актрисыВидео

16:38

Любители маринованных огурцов могут угробить кишечник: кому они противопоказаны

16:22

Танки Abrams и Leopard для ВСУ: в Минобороны раскрыли детали новых поставокВидео

16:19

Есть погибший и раненые: два беспилотники атаковали ВолыньВидео

16:01

ВСУ сковали войска РФ на Херсонщине: оккупанты не могут продвигаться и создавать ударные группыВидео

15:56

В Украину поступят противорадарные ракеты, которых ранее в ВСУ не было - РезниковВидео

15:44

Ким рассказал о перспективе скорейшего освобождения ХерсонаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять