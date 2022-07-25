С какого возраста начинать: научный журнал Lancet опубликовал шокирующие данные о влиянии алкоголя на здоровье

Вино может быть полезным в более старшем возрасте/ УНИАН

Алкоголь несет значительный риск для здоровья и не приносит пользы молодым людям, но в то же время, некоторые пожилые люди могут получить пользу от небольшого количества алкоголя, согласно крупнейшему исследованию такого рода.

К такому выводу пришли авторы исследования "Глобальное бремя болезней" — непрерывного проекта, базирующегося в Вашингтонском университете в Сиэтле, который предоставляет наиболее полные данные о причинах болезней и смертей в мире, пишет The Guardian.

Четыре года назад в исследовании говорилось, что даже эпизодическое употребление алкоголя вредно для здоровья, и предлагалось правительствам рекомендовать людям полностью воздерживаться от употребления алкоголя.

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Но после серьезного нового анализа глобальных данных эксперты, стоящие за исследованием, пришли к новым выводам. По их словам, молодые люди подвергаются более высокому риску для здоровья от употребления алкоголя, чем пожилые люди. Но они добавляют, что взрослые в возрасте 40 лет и старше без сопутствующих заболеваний могут получить пользу от ограниченного употребления алкоголя, такого как небольшой бокал красного вина в день, включая снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета.

Их результаты, опубликованные в Lancet, впервые сообщают о риске употребления алкоголя в разбивке по географическому региону, возрасту, полу и году. Они предполагают, что глобальные рекомендации по потреблению алкоголя должны основываться на возрасте и местоположении, с самыми строгими рекомендациями для мужчин в возрасте 15-39 лет, которые подвергаются наибольшему риску вредного употребления алкоголя во всем мире.

вино, сыр / Фото pixaby

"Наш посыл прост: молодые люди не должны пить, но пожилым людям может быть полезно пить в небольших количествах", — сказала старший автор, доктор Эммануэла Гакиду, профессор медицинских показателей здоровья в Медицинской школе Вашингтонского университета. "Хотя нереалистично думать, что молодые люди будут воздерживаться от употребления алкоголя, мы считаем важным сообщать последние данные, чтобы каждый мог принимать обоснованные решения о своем здоровье", - сказано в статье.

По оценкам, в 2020 году в общей сложности 1,34 миллиарда человек употребили вредное количество алкоголя, согласно анализу привычек употребления алкоголя в 204 странах.

Исследование, опубликованное в Lancet, показало, что 59% тех, кто выпил вредные количества, были в возрасте от 15 до 39 лет — это люди, для которых алкоголь не приносил пользы для здоровья и создавал риски, включая травмы, связанные с пьянством или автомобильными авариями, самоубийствами или убийствами. Три четверти злоупотребляющих алкоголем - мужчины.

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Исследователи изучили 22 последствия для здоровья, включая травмы, сердечно-сосудистые заболевания и рак, используя данные о глобальном бремени болезней за 2020 год. Используя эту информацию, исследователи смогли оценить, сколько алкоголя может выпить человек, прежде чем он подвергнется избыточному риску для своего здоровья, по сравнению с тем, кто не употреблял алкоголь.

Они обнаружили, что уровень алкоголя, который можно употреблять без увеличения риска для здоровья, увеличивается на протяжении всей жизни. Исследователи считают стандартным напитком 100-миллилитровый стакан 13-процентного красного вина или 375-миллилитровую банку или бутылку 3,5-процентного пива.

Они обнаружили, что для мужчин в возрасте 15-39 лет рекомендуемое количество алкоголя до "риска потери здоровья" составляет всего 0,136 стандартного напитка в день. Для женщин того же возраста "теоретический минимальный уровень подверженности риску" составлял 0,273 напитка — около четверти стандартного напитка в день.

Для взрослых в возрасте 40 лет и старше без каких-либо сопутствующих заболеваний употребление небольшого количества алкоголя было связано с некоторыми преимуществами для здоровья, такими как снижение риска ишемической болезни сердца, инсульта и диабета.

Среди лиц в возрасте 40-64 лет безопасные уровни потребления алкоголя варьировались от примерно половины стандартного напитка в день до почти двух стандартных порций. Для лиц в возрасте 65 лет и старше риски "утраты здоровья от употребления алкоголя" достигались после употребления чуть более трех стандартных порций в день.

Но в среднем рекомендуемое потребление алкоголя для взрослых старше 40 лет оставалось низким, достигнув пика в 1,87 стандартных порций в день. После этого риски для здоровья увеличивались с каждой выпитой порцией, сообщает Lancet.

Отдельное исследование, опубликованное в журнале PLOS Medicine в четверг, показало, что употребление семи или более порций алкоголя в неделю связано с более высоким уровнем железа в мозге. Железо в мозге связано с болезнями Альцгеймера и Паркинсона и является потенциальным механизмом снижения когнитивных функций, связанного с алкоголем.

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Доктор Ричард Пайпер, исполнительный директор организации Alcohol Change UK, сказал: "Появляющаяся наука об алкоголе, более сотни исследований за последние 20 лет, очень ясно говорят нам, что алкоголь очень вреден для человеческого организма во многих отношениях. Раньше мы не знали об этом, и слишком многие из нас продолжают пить, как будто этой революции в наших знаниях не произошло.

"Если вы заботитесь о своем здоровье, лучший подход — вообще не пить. Если вы решите употреблять алкоголь, внимательно прислушивайтесь к мнению главного врача Великобритании и не употребляйте более 14 порций в неделю (примерно 3 литра пива или полторы бутылки вина), не употребляйте алкоголь по крайней мере три дня в неделю и никогда не превышайте более шести единиц в день".