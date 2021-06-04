УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

С Днем ангела, София: поздравления, открытки, значение имени, когда День Сони

4 июня 2021, 05:03

Поздравления с Днем ангела Софии в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, картинки и открытки для Сони – подобрал Главред на праздник 4 июня.

С Днем ангела, София поздравления, открытки, значение имени, когда День Сони
С Днем ангела, София: поздравления, открытки, значение имени, когда День Сони / 1zoom.ru

Поздравления с Днем ангела София в 2021 году принимает десять раз, в том числе и сегодня. При этом все именины Софии важны, но чем ближе день рождения к дате именин – тем важнее этот день ангела. Самый близкий по дате ко дню рождения день ангела Сони – это и есть главные именины Софьи по церковному календарю.

В то же время с Днем ангела Софии поздравления дарить смело можно на все дни памяти ее святых-тезок.

Когда у Софии именины и как Сонечку поздравлять с днем ангела – узнал Главред.

Когда день Софии в Украине

  • 28 февраля – послушница София (Селивестрова), преподобномученица;
  • 1 апреля – княжна София Слуцкая;
  • 6 мая – преподобная София Хотокуриду;
  • 4 июня – мученица врачебница София;
  • 17 июня – преподобная София Фракийская;
  • 14 августа – преподобная София Суздальская;
  • 30 сентября – мученица София Римская;
  • 1 октября – мученица София Египетская;
  • 29 декабря – преподобная София Суздальская;
  • 31 декабря – София Чудотворица.

Как будет по церковному имя София и значение имени София

В православии имя София (Софья) по церковному так будет – София: оно остается неизменным. Оно означает разумность и мудрость. При этом правильно писать и Софья, и София.

Тайна имени София – ее склонность к ревности. Главный талант – кулинария.

Имя Соня лучше всего подойдет тем, кто родился под зодиакальным знаком Льва, Весов, Скорпиона, Водолея и Рыб. Девочки они недоверчивые, но способные на доброту и сострадание.

Отлично складываются отношения у Софии с обладателями имен: Аркадий, Владимир и Владислав, Глеб, Денис, Казимир и Константин, Олег, Павел, Роман и Юрий.

Могут быть сложности в отношениях с обладателями имен: Адам и Андрей, Дмитрий, Мечислав и Михаил, Тихон, Федот.

Сонечка, с днем ангела: поздравления в прозе, стихи и смс

София, искренне поздравляю тебя с праздником. Пожелать хочу тебе бесконечного счастья, верных друзей, потрясающих идей, больших побед и много-много счастья! Украшай своей улыбкой каждый день, и все будет отлично.

С Днем Ангела София анимационные gif картинки и открытки поздравления

***

Желаю Софье я побед,

И долгих, и счастливых лет,

Тебя удача в жизни ждет,

Успех — он сам к тебе идет.

День ангела — чудесный день,

Пусть станет праздновать не лень,

Хочу удачи пожелать,

Не думай даже унывать!

***

Дорогая София! Хочу поздравить тебя с именинами! Желаю скорейшего исполнения самых заветных мечтаний! Чтобы твоя жизнь была похожа на добрую сказку, где случаются самые немыслимые чудеса и исполняются самые сокровенные желания! Пусть на твоем пути встречаются только положительные герои, а беда обходит твой дом стороной!

***

София – мудрость, это каждый знает,

Сегодня твой, София, праздник именин,

И мы с днем ангела всем сердцем поздравляем,

Судьбы прекрасной пожелать тебе хотим.

З Днем ангела Софія, іменини Софії привітання, картинки GIF листівки українською мовою

***

Милая София, поздравляю тебя от всего сердца и желаю всегда верить в чудо и надеяться на лучшее, искренне любить и дарить радость близким, сладостно мечтать и стремиться к успеху, вечно быть счастливой и любимой.

***

Ты улыбкой всех пленяешь,

И чаруешь, и восхищаешь,

Позитив — твоя стихия.

Будь же счастлива, София!

Пусть любовь и доброта

Не покинут никогда!

***

Милая София! Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе, чтобы почаще звучал твой ангельский смех, чтобы твои глаза искрились от счастья, чтобы твое сердце наполнялось любовью! Пусть над твоей головой всегда светит ласковое солнышко, а небеса будут чистыми и безоблачными!

***

С именинами тебя, Сонечка! Радости тебе и всего самого доброго!

С Днем ангела, София - картинки

С днем ангела, София картинки
С днем ангела, София картинки на украинском языке
с днем ангела софия открытки
с днем ангела софия открытки на украинском языке
скачать открытки с днем ангела софии бесплатно
Листівка з днем ангела Софії
праздник София открытки День ангела
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
В моду на лето 2021 вернулись платья-рубашки в стиле 1900-х, которые подарила миру Коко ШанельВ моду на лето 2021 вернулись платья-рубашки в стиле 1900-х, которые подарила миру Коко Шанель Посевной календарь на июнь 2021: что делать в огороде и в садуПосевной календарь на июнь 2021: что делать в огороде и в саду Гороскоп на 31 мая 2021 всех знаков Зодиака: два любовных пути и покорение высотГороскоп на 31 мая 2021 всех знаков Зодиака: два любовных пути и покорение высот День защиты детей и День родителей 2021: особенности и лучшие поздравленияДень защиты детей и День родителей 2021: особенности и лучшие поздравления Стало известно, сколько стоит обнаженная фотосессия Ани ЛоракСтало известно, сколько стоит обнаженная фотосессия Ани Лорак

Последние новости

05:31

Самый полезный завтрак в мире: простой и вкусный рецепт

05:03

С Днем ангела, София: поздравления, открытки, значение имени, когда День Сони

04:23

Защищает от рака и старения: диетолог объяснил, как правильно есть редис Видео

03:51

Как введение "налога на Google" повлияет на цены на игры в Украине

03:08

Украинская актриса обнажила аппетитные ягодицы на жарком пляже

Реклама
02:14

Синяки и следы удушения: родители Протасевича объяснили, что не так с "признанием" Видео

01:50

Гороскоп на завтра 5 июня 2021 всех знаков Зодиака: служебный "переворот" и грубый просчет Видео

00:51

Как увлажнять свой организм на протяжении дня: названы способы Видео

00:35

Протасевич показал "следы пыток на руках" и заплакал во время интервью Видео

00:34

Звезда Playboy деловито показала грудь на обольстительных фото

00:04

Гороскоп на сегодня 4 июня 2021 всех знаков Зодиака: воплощение тайной мечты и переломы Видео

03 июня, четверг
23:55

Врачи рассказали, какая мука самая полезная Видео

23:19

В Хмельницкой области мужчина зверски убил жену в день ее рождения Видео

22:58

Украинцы могут запросто остаться без черешни: агроном назвала причину Видео

22:55

Украина красиво обыграла Северную Ирландию перед Евро-2020 Фото Видео

22:21

Зеленскому укололи вторую дозу вакцины от коронавируса

21:56

Как правильно мыть клубнику: три секретных способа Видео

21:52

Что на самом деле происходит с вашим телом, когда вы пьете крепкий алкоголь каждую ночь Видео

21:40

Кровавая катастрофа МАУ: страны выдвинули Ирану жесткие требования Видео

21:37

У Лаврова разразились резким заявлением в адрес США из-за хакерской атаки на JBS Видео

Реклама
21:34

Против рака и холестерина: названы удивительные свойства специи Видео

21:06

Коронавирус забрал жизнь известного украинского актера

21:03

Мощное потепление ворвется в Украину: названа дата Видео

20:51

Кравчук сделал заявление о новом формате переговоров по Донбассу Видео

20:35

Twitter запустил Twitter Blue – платную подписку на особые функции соцсети Фото

20:27

В Украине открылись новые центры вакцинации: где и когда можно сделать укол

20:26

Бил кулаками по голове и вскоре задушил 11-месячного сына: отцу-убийце вынесли жесткий приговор Видео

19:58

"О Боже, я женюсь на нем": Рикки Мартин поведал о первой встрече со своим мужем

19:57

Украинскому "совку" пора прощаться с мечтами о "порядке, как у Лукашенко" мнение

19:44

5 вещей, которые нельзя хранить в доме Видео

19:31

"Они уже близко": игроки в Fortnite стали жертвами НЛО Видео

19:26

Тюрьма за ложь в декларациях: Зеленский объявил о блокаде принятого Радой законопроекта Видео

19:21

Зарплаты в Украине пересчитают: названы даты и новые суммы Видео

19:09

Гибель школьника на экскурсии: убитая горем мать показала последнее фото сына Видео

18:43

Организаторы E3 2021 показали полное расписание конференций выставки Видео

18:40

Дарья Петрожицкая удивила первыми кадрами со съемок шоу "Дикие"

18:36

В Украине "ушла с молотка" первая исправительная колония Видео

18:27

Украина готова ослабить карантин: в Раде сделали заявление о третьей волне COVID-19 Видео

18:17

В Одессе пациентку засосало в аппарат МРТ прямо с инвалидной коляской Фото Видео

18:10

Epic Games Store начал раздавать градостроительный симулятор выживания Frostpunk Видео

Реклама
17:47

Настя Каменских откровенно рассказала об отношениях с сыном Потапа и его бывшей Видео

17:36

После коронавируса человечеству грозит опасная болезнь - ученые Видео

17:29

"Удар в сердце Украины": Киев выдвинул резкое требование к США и ФРГ по Северному потоку-2 Видео

17:10

В антивирус Norton 360 встроили майнер криптовалюты – ПК и защищен, и зарабатывает

17:02

Зеленский анонсировал тысячу объектов "Большой стройки"

16:51

Netflix закрыл тяжелобюджетный сериал Наследие Юпитера сразу после премьеры

16:39

"Нож и угрозы": в Харькове "смельчак" захватил в заложники ребенка и девушку

16:30

Стильный экшен Control получит русскую озвучку – переведут даже песни Видео

16:20

Посол раскрыл безумную цель Путина относительно Украины

15:45

Тейлор Свифт сыграет в кино с Кристианом Бейлом

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять