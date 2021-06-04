С Днем ангела, София: поздравления, открытки, значение имени, когда День Сони / 1zoom.ru

Поздравления с Днем ангела София в 2021 году принимает десять раз, в том числе и сегодня. При этом все именины Софии важны, но чем ближе день рождения к дате именин – тем важнее этот день ангела. Самый близкий по дате ко дню рождения день ангела Сони – это и есть главные именины Софьи по церковному календарю.

В то же время с Днем ангела Софии поздравления дарить смело можно на все дни памяти ее святых-тезок.

Когда у Софии именины и как Сонечку поздравлять с днем ангела – узнал Главред.

Когда день Софии в Украине

28 февраля – послушница София (Селивестрова), преподобномученица;

– послушница София (Селивестрова), преподобномученица; 1 апреля – княжна София Слуцкая;

– княжна София Слуцкая; 6 мая – преподобная София Хотокуриду;

– преподобная София Хотокуриду; 4 июня – мученица врачебница София;

– мученица врачебница София; 17 июня – преподобная София Фракийская;

– преподобная София Фракийская; 14 августа – преподобная София Суздальская;

– преподобная София Суздальская; 30 сентября – мученица София Римская;

– мученица София Римская; 1 октября – мученица София Египетская;

– мученица София Египетская; 29 декабря – преподобная София Суздальская;

– преподобная София Суздальская; 31 декабря – София Чудотворица.

Как будет по церковному имя София и значение имени София

В православии имя София (Софья) по церковному так будет – София: оно остается неизменным. Оно означает разумность и мудрость. При этом правильно писать и Софья, и София.

Тайна имени София – ее склонность к ревности. Главный талант – кулинария.

Имя Соня лучше всего подойдет тем, кто родился под зодиакальным знаком Льва, Весов, Скорпиона, Водолея и Рыб. Девочки они недоверчивые, но способные на доброту и сострадание.

Отлично складываются отношения у Софии с обладателями имен: Аркадий, Владимир и Владислав, Глеб, Денис, Казимир и Константин, Олег, Павел, Роман и Юрий.

Могут быть сложности в отношениях с обладателями имен: Адам и Андрей, Дмитрий, Мечислав и Михаил, Тихон, Федот.

Сонечка, с днем ангела: поздравления в прозе, стихи и смс

София, искренне поздравляю тебя с праздником. Пожелать хочу тебе бесконечного счастья, верных друзей, потрясающих идей, больших побед и много-много счастья! Украшай своей улыбкой каждый день, и все будет отлично.

***

Желаю Софье я побед,

И долгих, и счастливых лет,

Тебя удача в жизни ждет,

Успех — он сам к тебе идет.

День ангела — чудесный день,

Пусть станет праздновать не лень,

Хочу удачи пожелать,

Не думай даже унывать!

***

Дорогая София! Хочу поздравить тебя с именинами! Желаю скорейшего исполнения самых заветных мечтаний! Чтобы твоя жизнь была похожа на добрую сказку, где случаются самые немыслимые чудеса и исполняются самые сокровенные желания! Пусть на твоем пути встречаются только положительные герои, а беда обходит твой дом стороной!

***

София – мудрость, это каждый знает,

Сегодня твой, София, праздник именин,

И мы с днем ангела всем сердцем поздравляем,

Судьбы прекрасной пожелать тебе хотим.

***

Милая София, поздравляю тебя от всего сердца и желаю всегда верить в чудо и надеяться на лучшее, искренне любить и дарить радость близким, сладостно мечтать и стремиться к успеху, вечно быть счастливой и любимой.

***

Ты улыбкой всех пленяешь,

И чаруешь, и восхищаешь,

Позитив — твоя стихия.

Будь же счастлива, София!

Пусть любовь и доброта

Не покинут никогда!

***

Милая София! Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе, чтобы почаще звучал твой ангельский смех, чтобы твои глаза искрились от счастья, чтобы твое сердце наполнялось любовью! Пусть над твоей головой всегда светит ласковое солнышко, а небеса будут чистыми и безоблачными!

***

С именинами тебя, Сонечка! Радости тебе и всего самого доброго!

С Днем ангела, София - картинки