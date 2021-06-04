С Днем ангела, София: поздравления, открытки, значение имени, когда День Сони

Поздравления с Днем ангела Софии в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, картинки и открытки для Сони – подобрал Главред на праздник 4 июня.
Поздравления с Днем ангела София в 2021 году принимает десять раз, в том числе и сегодня. При этом все именины Софии важны, но чем ближе день рождения к дате именин – тем важнее этот день ангела. Самый близкий по дате ко дню рождения день ангела Сони – это и есть главные именины Софьи по церковному календарю.
В то же время с Днем ангела Софии поздравления дарить смело можно на все дни памяти ее святых-тезок.
Когда у Софии именины и как Сонечку поздравлять с днем ангела – узнал Главред.
Когда день Софии в Украине
- 28 февраля – послушница София (Селивестрова), преподобномученица;
- 1 апреля – княжна София Слуцкая;
- 6 мая – преподобная София Хотокуриду;
- 4 июня – мученица врачебница София;
- 17 июня – преподобная София Фракийская;
- 14 августа – преподобная София Суздальская;
- 30 сентября – мученица София Римская;
- 1 октября – мученица София Египетская;
- 29 декабря – преподобная София Суздальская;
- 31 декабря – София Чудотворица.
Как будет по церковному имя София и значение имени София
В православии имя София (Софья) по церковному так будет – София: оно остается неизменным. Оно означает разумность и мудрость. При этом правильно писать и Софья, и София.
Тайна имени София – ее склонность к ревности. Главный талант – кулинария.
Имя Соня лучше всего подойдет тем, кто родился под зодиакальным знаком Льва, Весов, Скорпиона, Водолея и Рыб. Девочки они недоверчивые, но способные на доброту и сострадание.
Отлично складываются отношения у Софии с обладателями имен: Аркадий, Владимир и Владислав, Глеб, Денис, Казимир и Константин, Олег, Павел, Роман и Юрий.
Могут быть сложности в отношениях с обладателями имен: Адам и Андрей, Дмитрий, Мечислав и Михаил, Тихон, Федот.
Сонечка, с днем ангела: поздравления в прозе, стихи и смс
София, искренне поздравляю тебя с праздником. Пожелать хочу тебе бесконечного счастья, верных друзей, потрясающих идей, больших побед и много-много счастья! Украшай своей улыбкой каждый день, и все будет отлично.
***
Желаю Софье я побед,
И долгих, и счастливых лет,
Тебя удача в жизни ждет,
Успех — он сам к тебе идет.
День ангела — чудесный день,
Пусть станет праздновать не лень,
Хочу удачи пожелать,
Не думай даже унывать!
***
Дорогая София! Хочу поздравить тебя с именинами! Желаю скорейшего исполнения самых заветных мечтаний! Чтобы твоя жизнь была похожа на добрую сказку, где случаются самые немыслимые чудеса и исполняются самые сокровенные желания! Пусть на твоем пути встречаются только положительные герои, а беда обходит твой дом стороной!
***
София – мудрость, это каждый знает,
Сегодня твой, София, праздник именин,
И мы с днем ангела всем сердцем поздравляем,
Судьбы прекрасной пожелать тебе хотим.
***
Милая София, поздравляю тебя от всего сердца и желаю всегда верить в чудо и надеяться на лучшее, искренне любить и дарить радость близким, сладостно мечтать и стремиться к успеху, вечно быть счастливой и любимой.
***
Ты улыбкой всех пленяешь,
И чаруешь, и восхищаешь,
Позитив — твоя стихия.
Будь же счастлива, София!
Пусть любовь и доброта
Не покинут никогда!
***
Милая София! Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе, чтобы почаще звучал твой ангельский смех, чтобы твои глаза искрились от счастья, чтобы твое сердце наполнялось любовью! Пусть над твоей головой всегда светит ласковое солнышко, а небеса будут чистыми и безоблачными!
***
С именинами тебя, Сонечка! Радости тебе и всего самого доброго!