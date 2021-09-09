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С давлением можно справиться с помощью простых трех напитков

9 сентября 2021, 11:09

К сожалению, высокие показатели в течение длительного периода повышают риск сердечных приступов или инсультов.

Давление
Клюква и клюквенный сок обладают мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами / УНИАН

Высокое кровяное давление или гипертония часто проходит бессимптомно, что увеличивает его опасность, поскольку большинство из пациентов не подозревают, они даже имеют повышенные показания, пока не станет слишком поздно.

К сожалению, высокие показатели в течение длительного периода повышают риск сердечных приступов или инсультов.

Обеспечивая достаточный уровень гидратации с помощью следующих трех напитков, вы можете значительно снизить риск гипертонии, пишет Express.co.uk.

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Клюквенный сок

Клюква и клюквенный сок обладают мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые помогают предотвратить и уменьшить повреждение кровеносных сосудов, тем самым предотвращая гипертонию.

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Кроме того, клюквенный сок может помочь снизить кровяное давление за счет расширения кровеносных сосудов и увеличения кровотока.

Клюква также является отличным источником витамина С, снижающего кровяное давление, что делает ее идеальным напитком для снижения ваших показателей.

Апельсиновый сок

Эксперты в области здравоохранения утверждают, что начало дня со стакана апельсинового сока может помочь улучшить общее состояние здоровья.

Апельсиновый сок известен как один из лучших источников витамина С.

Если вы выпьете по утрам 250 мл свежевыжатого апельсинового сока, ваша суточная потребность в витаминах будет удовлетворена.

Согласно различным медицинским исследованиям и журналам, употребление фруктов, богатых витамином С, может помочь справиться с высоким кровяным давлением.

Кроме того, известно, что апельсиновый сок делает кровеносные сосуды мягкими и гибкими, что может помочь снизить кровяное давление.

Вода

Попросту говоря, употребление достаточного количества воды - один из самых здоровых, дешевых и эффективных способов снизить риск гипертонии.

Хроническое обезвоживание в течение продолжительных периодов времени вызывает сужение кровеносных сосудов, что помогает организму экономить воду за счет уменьшения потери воды из-за потоотделения, мочеиспускания и дыхания.

К сожалению, суженные кровеносные сосуды заставляют ваше сердце работать больше, что приводит к скачку артериального давления.

Влияние обезвоживания на гипертонию

По данным Medicine Net, обезвоживание может повлиять на артериальное давление несколькими способами.

Обезвоживание приводит к тому, что кровь становится более густой или вязкой из-за пониженного содержания воды в крови.

Это может вызвать выделение почками ренина, что приводит к задержке натрия и воды в организме для коррекции низкого объема жидкости.

Эта реакция, если она постоянна, может вызвать повышение артериального давления.

Обезвоживание также вызывает выброс в мозг гормона вазопрессина.

Это приводит к сужению кровеносных сосудов и задержке натрия в организме. Это приводит к повышению артериального давления.

Если эти эффекты остаются постоянными в организме из-за постоянного обезвоживания, мозг тренируется поддерживать кровяное давление выше нормы, чтобы органы получали кровоснабжение.

Эти изменения в течение более длительного периода вызывают гипертонию.

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