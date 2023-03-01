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С чем сочетать серые вещи, чтобы не превратиться в серую мышь: так делают стильные модницы

1 марта 2023, 17:14
С вещами серого цвета можно собрать невероятно стильный и модный образ. Главное правильно подобрать фасон и цвет других вещей.
серая одежда
С чем сочетать серую одежду, чтобы выглядеть стильно / Коллаж фото Instagram

Каждая девочка, девушка или женщина хочет выглядеть стильно и модно. Но не каждая умеет правильно сочетать вещи. Многие считают, что серый цвет в гардеробе - признак "серой мыши". Однако это совсем не так.

Оказывается, даже самые стильные модницы не боятся носить одежду такого цвета. Даже с ним они могут выглядеть бомбически. В этом деле важно то, какой именно вы хотите надеть фасон той или иной вещи, а также то, с каким цветом вы её планируете сочетать.

Главред разобрался и создал подборку цветов, с которыми отлично сочетаются вещи серого цвета.

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Черный

Этот цвет является классическим и ни для кого не секрет, что он круто сочетается с любым другим цветом. Если вы хотите надеть серые брюки или юбку, то смело можно использовать черную блузу, рубашку, топ, футболку или просто свитер. Можно также добавить аксессуары, и ваш образ будет полноценным.

серая одежда
С чем сочетать серую одежду / Instagram

Белый

Как вы уже поняли, белый, как и черный, - цвет классики. Но это не значит, что с ним невозможно создать стильный образ. Этот цвет легко сочетать даже с серыми вещами. Однако его лучше использовать для верхней части образа, а серый - для нижней. Если эти цвета поменять местами, то образ может выглядеть странно.

серая одежда
С чем сочетать серую одежду / Instagram

Бежевый и цвет кемел

Эти цвета очень гармоничны с серой одеждой. Они создают в образе теплый оттенок и могут подойти буквально каждому человеку. Если вам не нравится светлый бежевый, то можно выбрать более темный кемел или поиграться с другими оттенками коричневого цвета. Все они создадут стильный образ с одеждой серого цвета.

серая одежда
С чем сочетать серую одежду / Instagram
серая одежда
С чем сочетать серую одежду / Instagram

Розовый

Этот цвет сделает образ ярким. Лучше отдать предпочтение яркому розовому, ведь светлые оттенки могут сделать образ неинтересным. К нему отлично подойдут серые брюки или юбка. Они вовсе не будут бросаться в глаза и никто даже не посмеет назвать вас "серой мышью". Какая же из вас "серая мышь", если в вашем гардеробе такие яркие и стильные вещи. Но с розовым стоит быть осторожным, он не всем идет. Так что лучше внимательно к нему приглядеться.

серая одежда
С чем сочетать серую одежду / Instagram

Синий

Этот цвет еще называют "электрик". Светлый голубой с серым создает более скучный образ. Но вот яркий синий добавляет образу изюминки. С таким сочетанием вы точно будете выглядеть на все сто. Такой цвет не выглядит хуже, чем серо-розовый образ. Этот вариант составит ему лишь конкуренцию.

серая одежда
С чем сочетать серую одежду / Instagram

Желтый

Теплый желтый цвет добавляет образу с серой одеждой солнечного настроения и теплоты. Однако лучше не использовать вещи слишком тусклого желтого цвета, ведь тогда образ будет скушным. Также с серым не очень сочетается оранжевый оттенок.

серая одежда
С чем сочетать серую одежду / Instagram

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