С 11 мая каждого ждет удача, исцеление и супервозможности - гороскоп для всех знаков зодиака на год

Гороскоп для всех знаков зодиака до мая 2023 / Коллаж pixaby

11 мая 2022 года Юпитер - планета удачи и везения - меняет знак и входит в знак Овна. Там, где в вашем гороскопе находится знак Овна, в этой сфере жизни ожидается рост и расширение. В чем повезет именно вашему знаку Зодиака, рассказала астролог Анжела Перл на своем Youtube-канале.

По словам специалиста, Юпитер - это самая добрая и благостная планета, она все расширяет, облегчает и приносит подарки. Юпитер будет в знаке Овен с 11 мая 2022 и до 29 октября, а потом с 21 декабря и по 17 мая 2023 года.

Гороскоп - Овен

Овнам Юпитер принесёт больше энергии, желаний, амбиций. Вас заметят, вами будут интересоваться.

Некоторых Овнов ждет брак, беременность и рождение ребёнка. Женщинам стоит быть острожными - есть риск набрать лишний вес.

Юпитер даст Овнам шанс стать независимыми и освободиться от чего-то, что мешает. Наступит время исцеления - вы выздоровеете не только физически, но и психологически.

В жизни Овнов появится страсть - к делу или человеку.

Гороскоп - Тельцы

Представители знака поедут за границу учиться или работать. Юпитер принесет Тельцам хороший достаток.

Самопознание и духовный рост будут играть большое значение. Некоторые Тельцы погрузятся в себя и свой внутренний мир.

Появится возможность поехать отдыхать. У некоторых Тельцов завяжется тайный роман. Будьте острожны - активизируются тайные враги, которые будут плести интриги.

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Гороскоп - Близнецы

У Близнецов появится больше друзей и знакомых. Если у вас есть онлайн-бизнес, то он выйдет на международный уровень. Если вы блогер - станет больше подписчиков в соцсетях.

Представители знака получат результаты своих трудов. Возможно это будет финансовая прибыль. В любом случае Близнецы будут довольны.

Для тех Близнецов, которые занимаются организацией больших мероприятий, наступит очень удачный период.

Гороскоп - Рак

Раки могут сменить работу, карьеру, профессию. Не стоит паниковать - все перемены к лучшему. Представители знака смогут подняться по карьерной лестнице, причем даже не на одну ступень.

Раков ждет смена статуса - брак, развод (легкий и с прибылью), беременность и рождение ребенка, выход на пенсию.

У Раков улучшиться финансовое положение, повысятся доходы.

Гороскоп - Лев

Львов ждет очень активное время, будет больше поездок и путешествий. В течение года решатся вопросы, связанные с заграницей (эмиграция, вид на жительство, получение визы). Расширится круг общения за счет иностранцев.

Некоторых Львов ждет второй брак и рождение внуков.

Юпитер изменит приоритеты жизни Львов - вы поймете, что для вас самое важное.

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Гороскоп - Дева

В ближайшие 12 месяцев у Дев расширятся финансовые возможности. Это может быть получение наследства, рост инвестиций, помощь от родителей, выгодное бизнес-партнерство. Девы получат деньги одной большой суммой.

Астролог посоветовала не брать слишком большой кредит, потому что обязательства также будут серьезными.

Те Девы, которые готовятся к операции, попадут к самому лучшему врачу. Юпитер принесет вам исцеление и от физических, и от психологических травм.

Дев могут излечить романтические отношения.

Гороскоп - Весы

Те представители знака, которые свободны, встретят свою вторую половинку и большую любовь.

У Весов в лучшую сторону изменится круг общения. Социальная жизнь станет более энергичной. Расширятся горизонты.

Весам повезет в сделках, светит выгодный контракт или выигрыш в суде.

Окружающие будут благосклонны и предложат помощь, что принесет Весам успех.

Гороскоп - Скорпион

Ежедневная рутина станет легче или комфортнее. Зарплата увеличится, возможно повышение. Скорпионы смогут больше отдыхать или меньше, но продуктивнее работать.

Если у вас есть проблемы со здоровьем, то до мая 2023 года получится их решить и избавиться от ран и травм.

У некоторых Скорпионов появится домашнее животное.

Получится избавиться от лишних обязательств и чувства вины.

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Гороскоп - Стрелец

Стрельцы получат радостные новости от детей.

Юпитер даст возможность понять, что вы готовы принять любовь в свою жизнь. Представители знака встретят свою половинку.

В жизни Стрельцов возникнет страсть - либо к человеку, либо к какому-то делу. Представители знака полностью погрузятся в эту деятельность.

Стрельцы, которые занимаются творчеством, получат шанс стать популярными - вас заметят и придет успех. С мая 2022 года по май 2023-го Юпитер на вашей стороне.

Гороскоп - Козерог

Уже с 11 мая Юпитер принесет Козерогам ощущение комфорта и безопасности.

Семья может увеличиться, это принесет Козерогам радость. Некоторые Козероги расширят жилплощадь (покупка дома, квартиры, переезд за границу).

Некоторые Козероги сменят фамилию. Может произойти счастливое событие в жизни матери.

Гороскоп - Водолей

У Водолеев будет больше контактов, общения, поездок. Некоторые представители знака поменяют место жительства, получат важные документы.

Если Водолеи будут делиться своими знаниями, то смогут получить прибыль.

Юпитер советует Водолеям выбрать работу, связанную с тем, чтобы говорить, писать и много общаться с другими людьми.

Если Водолеи с кем-то поссорились, то до мая 2023 года будет шанс помириться.

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Гороскоп - Рыбы

Доходы Рыб очень сильно вырастут в течение 12 месяцев, при этом Юпитер облегчит получение прибыли.

Если у вас есть недвижимость или другие ценные вещи, то они подорожают.

Рыбам повезет с работой. Если вы работаете с клиентами, то будете повышать стоимость услуг.

У Рыб появятся новые приоритеты. Юпитер будет направлять вас, к какой цели двигаться, и принесет удачу.

Жизнь станет более комфортной. Появится ощущение, что можно выдохнуть и расслабиться.

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