С 1 апреля украинцев ждет неприятный "сюрприз": тарифы на воду и электроэнергию хотят изменить

Цены на воду и электроэнергию в Украине могут резко повысить. Как сообщает Нацкомиссия по регулированию сфер энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сейчас рассматривают разные варианты пересмотра цены.
В ведомстве подтвердили, что в марте планируют включить в повестку дня вопрос о пересмотре тарифов на водоснабжение и централизованный водоотвод.
"Необходимость изменения (повышения) тарифов лицензиатов НКРЭКУ на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод обусловлена изменением объемов реализации этих услуг и ростом стоимости отдельных составляющих структуры тарифов (электрической энергии, реагентов, горюче-смазочных материалов и т.п.)", - заявили в Нацкомиссии, пишет РБК-Украина.
Когда могут поднять цены на воду
Сейчас прорабатывается возможность повышения в два этапа:
- первый будет весной - с 1 апреля
- второй - с 1 июля.
Тарифы на электроэнергию
В то же время в правительстве работают несколько рабочих групп, которые рассматривают разные варианты пересмотра тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей.
"Один из вариантов предусматривает модификацию действующей системы субсидий, другой – разные тарифы в зависимости от объемов потребления. Финальное решение о тарифах для населения будет принимать правительство", - говорится в сообщении.
Почему повышают тарифы на электроэнергию
Причиной пересмотра тарифа называют актуальную ситуацию в энергосистеме страны, которая подверглась разрушениям в результате войны, и кризис в энергетическом секторе. В комиссии добавили, что уже сейчас нужно готовиться к следующему отопительному сезону и восстанавливать уничтоженное.
Также в НКРЭКУ сказали о необходимости поиска средств на восстановление энергетики. В комиссии считают, что кроме международной помощи основным источником должны стать средства, заложенные в тариф на электроэнергию для населения.
Нас сколько могут взлететь тарифы - смотрите видео
Тарифы в Украине
Напомним, что в июле 2022 года Верховная Рада приняла законопроект о моратории на повышение тарифов на:
- услуги по распределению природного газа;
- тепловую энергию;
- услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.
Документ предусматривает, что мораторий будет действовать в течение всего военного положения в Украине и еще 6 месяцев после его отмены.
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