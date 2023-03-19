С 1 апреля украинцев ждет неприятный "сюрприз": тарифы на воду и электроэнергию хотят изменить

В то же время в правительстве работают несколько рабочих групп, которые рассматривают разные варианты пересмотра тарифа на электроэнергию.

Тарифы на воду и электроэнергию / УНИАН, pixabay

Цены на воду и электроэнергию в Украине могут резко повысить. Как сообщает Нацкомиссия по регулированию сфер энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сейчас рассматривают разные варианты пересмотра цены.

В ведомстве подтвердили, что в марте планируют включить в повестку дня вопрос о пересмотре тарифов на водоснабжение и централизованный водоотвод.

"Необходимость изменения (повышения) тарифов лицензиатов НКРЭКУ на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод обусловлена изменением объемов реализации этих услуг и ростом стоимости отдельных составляющих структуры тарифов (электрической энергии, реагентов, горюче-смазочных материалов и т.п.)", - заявили в Нацкомиссии, пишет РБК-Украина.

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Когда могут поднять цены на воду

Сейчас прорабатывается возможность повышения в два этапа:

первый будет весной - с 1 апреля

второй - с 1 июля.

Тарифы на электроэнергию

В то же время в правительстве работают несколько рабочих групп, которые рассматривают разные варианты пересмотра тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей.

"Один из вариантов предусматривает модификацию действующей системы субсидий, другой – разные тарифы в зависимости от объемов потребления. Финальное решение о тарифах для населения будет принимать правительство", - говорится в сообщении.

Почему повышают тарифы на электроэнергию

Причиной пересмотра тарифа называют актуальную ситуацию в энергосистеме страны, которая подверглась разрушениям в результате войны, и кризис в энергетическом секторе. В комиссии добавили, что уже сейчас нужно готовиться к следующему отопительному сезону и восстанавливать уничтоженное.

Также в НКРЭКУ сказали о необходимости поиска средств на восстановление энергетики. В комиссии считают, что кроме международной помощи основным источником должны стать средства, заложенные в тариф на электроэнергию для населения.

Нас сколько могут взлететь тарифы - смотрите видео

Тарифы в Украине

Напомним, что в июле 2022 года Верховная Рада приняла законопроект о моратории на повышение тарифов на:

услуги по распределению природного газа;

тепловую энергию;

услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Документ предусматривает, что мораторий будет действовать в течение всего военного положения в Украине и еще 6 месяцев после его отмены.

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