Русские оккупанты стреляют в воздух, опасаясь мирного митинга в Херсоне

Автоматные очереди не могут остановить мирную акцию во имя Украины.
Утром 5 марта жители Херсона с флагами Украины вышли на центральную площадь на мирный митинг против российских оккупантов. Цель простая - показать, что несмотря на все трудности, которые переживает город в условиях военного положения, Херсон остается Украиной.
Они останавливают российские войска, которые хотят зайти в город лишь плакатами, криками "Долой оккупанта!" и флагами.
Российские военные пытаются разогнать акцию выстрелами в воздух автоматными очередями, однако людей на площади становится все больше.
На площадь для участия в митинге вышли уже около 2 тысяч жителей Херсона.
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Автор: Анна Нагорная