Русские оккупанты стреляют в воздух, опасаясь мирного митинга в Херсоне

5 марта в Херсоне на мирный митинг вышли около 2 тыс. местных жителей / t.me/Pravda_Gerashchenko

Утром 5 марта жители Херсона с флагами Украины вышли на центральную площадь на мирный митинг против российских оккупантов. Цель простая - показать, что несмотря на все трудности, которые переживает город в условиях военного положения, Херсон остается Украиной.

Они останавливают российские войска, которые хотят зайти в город лишь плакатами, криками "Долой оккупанта!" и флагами.

Российские военные пытаются разогнать акцию выстрелами в воздух автоматными очередями, однако людей на площади становится все больше.

На площадь для участия в митинге вышли уже около 2 тысяч жителей Херсона.

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