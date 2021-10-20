"Рушится сатурация и температура 39": столичные медики предупредили об агрессивном штамме COVID-19

Cтоличные медики предупредили об агрессивном штамме COVID-19 / УНИАН

Штамм коронавируса COVID-19, который активнее всего циркулирует в Украине осенью нынешнего года, скорее приводит к тяжелому течению болезни. Об этом сообщает портал ТСН со ссылкой на медиков из отделения реанимации одной из больниц Киева.

Гораздо более агрессивный и опасный штамм — так COVID-19 в настоящее время характеризуют ситуацию столичные врачи. По их словам, у пациентов стремительно падает сатурация и практически у каждого быстро поднимается температура ‒ до 39 градусов. Причем сбить ее очень трудно. И коронавирус COVID-19 крайне быстро осложняется пневмонией.

Именно поэтому свободными места в отделении реанимации долго не бывают. Кроме того, даже после выписки люди не сразу могут избавиться от зависимости от кислорода.

В конечном итоге, медики говорят, что среди самых тяжелых пациентов большинство тех людей, кто отказался вакцинироваться.

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Напомним, ранее по состоянию на утро вторника, 19 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 912 жителей страны. В том числе заболели 1447 детей и 435 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5468 человек; летальных случаев - 495; выздоровели - 7 605 человек.