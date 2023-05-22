УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Руки, ноги и даже лицо: зачем собаки облизывают человека

Сергей Кущ
22 мая 2023, 11:55 обновлено 22 мая, 11:55
117
Такое поведение собаки имеет множество значений и является их естественным способом общения, выражения любви и заботы
Что значит если собака лижет человека
Что значит если собака лижет человека / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Загадочное поведение собак, когда они лижут людей, всегда вызывает у нас интерес и любопытство. Что заставляет их облизывать нас? Некоторые видят в этом проявление любви, другие - простой способ общения.

Рассмотрим различные аспекты этого забавного поведения

Способ общения и выражения любви

Такое поведение собаки является естественным способом общения и выражения любви к своим владельцам. Вот несколько причин, почему собаки облизывают людей:

видео дня
  • Приветствие: Когда собака лижет человека, это может быть способом приветствия и показа своей радости от встречи.
  • Показание привязанности: Такое поведение может быть проявлением привязанности собаки к своему владельцу. Они могут использовать лизание как способ укрепить связь и показать свою любовь и преданность.
  • Успокоение и комфорт: Собаки могут лизать людей в стрессовых ситуациях или когда чувствуют, что их владельцы нуждаются в утешении. Лизание может иметь успокаивающий эффект и создавать чувство комфорта как для собаки, так и для человека.

Выражение заботы и социализации

Собаки также лижут людей, чтобы выразить свою заботу и участие в социализации. Вот несколько причин, почему собаки облизывают людей:

  • Уход за паком: В дикой природе собаки облизывают друг друга для ухода за шерстью и очищения. Когда собака лижет человека, она может считать его частью своего "пака" и проявлять заботу о его благополучии.
  • Установление и поддержание социальных связей: Лижущее поведение может быть способом установления и поддержания социальных связей с людьми. Собаки могут лизать членов семьи или близких друзей, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к ним и укрепить связь в семейной или общественной группе.
  • Позитивное взаимодействие: Лижущее поведение может быть своего рода положительным взаимодействием, которое вызывает у людей положительные эмоции и улучшает общее настроение. Контакт с собакой и ее лизание могут вызывать у человека ощущение радости, умиротворения и улучшать настроение.

Изучение окружающего мира и общение через обоняние и вкус

Для собак облизывание может быть еще одним способом исследования окружающего мира и общения.

Через облизывание собака может получать информацию о запахах на коже человека. Они могут "вкусить" и "обонять" человека, чтобы узнать его запахи и установить контакт.

Такое поведение может быть формой коммуникации собаки с человеком. Они могут передавать различные сигналы, эмоции и интенсивность лижущего действия, чтобы выразить свои потребности или привлечь внимание.

Для собак вкус - важный аспект взаимодействия с миром. Их язык может помочь им исследовать предметы и определить их вкусовые свойства, включая запахи или остатки пищи на коже человека.

Вам может быть интересно:

собаки интересные новости
Реклама

Главное за день

У Зеленского есть важный козырь, Украина никогда не пойдет невыгодные переговоры с РФ – Подоляк

У Зеленского есть важный козырь, Украина никогда не пойдет невыгодные переговоры с РФ – Подоляк

12:35 Политика
Шесть президентов из Африки прибудут в Украину с "миссией мира" ради зерна из Украины и удобрений из РФ

Шесть президентов из Африки прибудут в Украину с "миссией мира" ради зерна из Украины и удобрений из РФ

12:32 Украина
Рейд на 10 км и уничтожение КП на границе: ополченцы РФ продвинулись в сторону Белгорода

Рейд на 10 км и уничтожение КП на границе: ополченцы РФ продвинулись в сторону Белгорода

11:55 Мир
Все главные новости

Последние новости

12:35

У Зеленского есть важный козырь, Украина никогда не пойдет невыгодные переговоры с РФ – Подоляк

12:32

Шесть президентов из Африки прибудут в Украину с "миссией мира" ради зерна из Украины и удобрений из РФВидео

11:55

Руки, ноги и даже лицо: зачем собаки облизывают человека

11:55

Рейд на 10 км и уничтожение КП на границе: ополченцы РФ продвинулись в сторону БелгородаВидео

11:51

Летом тарифы на электроэнергию в Украине могут повысить вдвое

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:49

Как подкормить орхидею молоком для безумно красивого цветения

11:12

У Лаврова испугались ударов с F-16 по оккупантам в Крыму и тревожно обратились к СШАВидео

10:57

Серебряные лисички Голливуда: топ-7 знаменитостей, которые не закрашивают седину

10:54

Чем развлечь маленького ребёнка: 9 советов для родителей и нянек

Реклама
10:49

РФ создает штурмовую авиагруппу для атак по Украине: в разведке Британии назвали цели ударов

10:45

Как сказать на украинском "по щелчку пальцев": Авраменко назвал аж 5 благозвучных вариантовВидео

10:42

Что сначала жарить – лук или мясо: ответ на самый спорный вопрос ошеломит даже опытных хозяек

10:41

"Может быть радиационная авария": Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов россиян

10:26

Умопомрачительная головоломка: нужно за 60 секунд найти 7 предметов на картинке

09:56

Су-35 летел бомбить Херсонщину: над Черным морем уничтожен новейший истребитель РФ

09:52

В центре Москвы в ДТП попал автомобиль патриарха РПЦ Кирилла: кадры с места происшествияВидео

09:38

Оккупанты запустили по Украине 36 воздушных целей: силы ПВО сбили четыре ракеты и 20 дронов

09:11

Почему люди не выбрасывают бутылки из-под пива: что из них делают

09:08

"Везде было слышно": в оккупированном Мариуполе прогремели мощные взрывы

09:07

После контрнаступления ВСУ Шойгу и Герасимова отстранят, а Путина отправят в Китай – ПионтковскийВидео

Реклама
09:00

Воина провожали в последний путь на коленях: на фронте погиб боевой медик из Одесской областиФото

08:29

Как трюки Пригожина демотивируют кадровую армию РФмнение

08:24

"Выезжайте, пока есть возможность": в Кабмине поставили жесткий ультиматум россиянам в КрымуВидео

08:11

Взрывы в Днепре: уничтожены 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты, есть пострадавшиеФото

08:10

Как понять, что кошка болеет: 4 признака, которые нельзя игнорировать

07:41

Украина получила все для начала контрнаступления, по F-16 у США есть сомнения – советник БайденаВидео

07:37

"Вагнеровцы" не смогут продолжать бои за пределами Бахмута - ISWВидео

07:12

Гороскоп на сегодня 22 мая 2023: Весам - судьбоносное знакомство, Рыбам - лучший день в годуВидео

06:42

Ночная атака РФ на Украину: в Днепре прогремело около 40 взрывов - СМИ

06:20

Россию ждет судьба Бахмутамнение

05:30

После "взятия" Бахмута Пригожин резко назвал дату вывода "вагнеровцев" из городаВидео

03:45

Задача для гениев: только люди с высоким IQ могут заметить ошибку на изображении белого медведя

03:05

"Полиция не уполномочена": Репяхова объяснила, почему у Павлика отобрали спецпропускВидео

02:35

Вредно для здоровья и посуды: что нельзя варить в алюминиевой кастрюле

02:05

По 40 гривен за пшеничный: украинцев предупредили о резком подорожании хлеба

01:32

Клещи сбегут из сада: что посадить, чтобы избавиться от опасных паразитов

00:51

Почему 22 мая в доме не убирали пауков: приметы и 7 строгих запретов в большой праздникВидео

00:51

От него оторваться невозможно: недорогой и очень вкусный торт без выпечки за 15 минут - рецептВидео

21 мая, воскресенье
23:43

Стал более агрессивным и целеустремленным: эксперт проанализировала, как изменилось лицо ЗеленскогоВидео

22:56

Игар Тышкевич. Что будет после Бахмута?Видеоблоги

Реклама
22:38

Это имя отталкивает людей: женщина захотела дать дочке винтажное имя, но столкнулась с критикой

22:21

"Жалею, что были такие времена": Мика Ньютон рассказала про участие в российском сериале "Кадетство"

22:19

"Невосполнимые потери уже нанесены": ЧВК Вагнера в Бахмуте будет разбита до конца - ЧереватыйВидео

21:23

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" перенесла срочную операцию и показала фото из больницыВидео

21:10

"Утонченный эстет, резчик по дереву и охотник": Пригожин потроллил именинника ШойгуВидео

21:00

"Там же склады были": под оккупированным Донецком в небо "взлетело" много российских снарядовВидео

20:30

"Крест давай, чтоб я забрал с собой": рецензия на фильм "Форсаж X"

20:13

Как отпугнуть комаров: эффективное средство своими руками за 5 минут

20:06

Продюсер "Голосу країни" после каминг-аута раскрыл подробности про бойфренда

20:05

В Харькове прозвучали мощные взрывы: есть пострадавшиеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять