Рукава станут чистыми за 5 минут: как избавиться от пятен на пуховике без стирки

Если у вас засалены рукава на куртке, то не следует беспокоиться. Их легко можно почистить благодаря одному способу. Этот метод невероятно быстрый.

Как почистить рукава куртки без стирки / фото ua.depositphotos.com

С приходом холодов все начинают доставать из шкафов теплые куртки и пуховики. Чистенькой верхняя одежда остается ненадолго. Все из-за того, что какую-то кофточку вы можете постирать в любой момент и высохнет она за один-несколько дней, в зависимости от того, как вы будете сушить вещи.

А вот с пуховиком уже значительно труднее, ведь высохнуть он точно не сможет за один день. Если верхняя одежда визуально чистая и от нее не ощущается неприятный запах, то обратите внимание еще и на рукава. Это то место, которое едва ли не самым первым указывает на то, что пуховик следует постирать.

И что делать, если у вас нет возможности долго ждать, пока верхняя одежда высохнет после стирки. Оказывается, рукава можно почистить отдельно и избежать полной стирки. Если все сделать правильно, то вы даже сможете избежать пятен и разводов на ткани.

Как почистить рукава без стирки

Вам понадобится вода, губка или щетка и мыло. Сперва следует намочить загрязненные участки водой. В таких случаях лучше не использовать порошок для стирки, потому что от него могут остаться разводы. Лучше отдать предпочтение хозяйственному мылу.

Губку для мытья посуды или даже старую зубную щетку нужно намылить хозяйственным мылом. Поверхность, которой вы будете чистить рукава, должна быть жесткой. Теперь можете начинать удалять пятна.

После этого следует тщательно смыть мыло водой. Чтобы на тканевые не осталось пятен, ее можно просушить махровым полотенцем. Лайфхаком станет еще и сушка феном. Так вы быстрее сможете просушить, но лучше дать ему высохнуть самостоятельно.

Если вы хотите, чтобы верхняя одежда меньше пачкалась, то ее можно обработать водоотталкивающим средством для текстиля.

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