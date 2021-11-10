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Рождественский пост 2021: когда начинается, сколько дней продлится и что категорически нельзя делать

10 ноября 2021, 14:49

Как правильно питаться в Рождественский пост и кому нельзя поститься - расскажет Главред.

Рождественский пост 2021
Рождественский пост 2021 / ua.depositphotos.com/

Рождественский пост – один из самых важных для православных христиан. Он начинается в конце осени и заканчивается на Рождество 2022 года. В народе его также называют Филиппов пост.

О традициях и запретах в канун Рождества Христова, читайте в нашем материале: Рождество 2022: что можно и что нельзя делать в рождественский Сочельник 6 января.

Когда начинается Рождественский пост 2021

В этом году Рождественский пост начинается 28 ноября. Он продлится 40 дней и закончится в Сочельник 6 января 2022.

Филиппов пост предполагает ограничения в пище, однако основным его предназначением является очистить не тело, а душу перед Господом, чтобы встретить праздник Рождества с чистыми помыслами. В период сорокадневного поста православные христиане размышляют о своей жизни, просят прощения и прощают обидчиков и наполняют помыслы благими намерениями. Усмирение плотского тела для духовного очищения – главная цель поста.

Что нельзя есть в Рождественский пост и что запрещено делать

Филиппов пост предусматривает сорокадневное воздержание от продуктов животного происхождения: мяса, молока, яиц, масла.

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В этот период категорически запрещается:

  • ругаться и сквернословить;
  • употреблять алкоголь;
  • курить;
  • посещать развлекательные мероприятия;
  • завидовать и гневаться.

Рождественский пост 2021 – питание по дням

Несмотря на то, что продукты животного происхождения запрещено употреблять в пищу, Рождественский пост не такой уж и строгий. В некоторые дни можно употреблять рыбу, растительное мало и морепродукты. Меню можно разнообразить продуктами, которые содержат растительный белок: грибы, бобовые, орехи.

  • С 28 ноября по 19 декабря по понедельникам можно есть горячую пищу без масла. Во вторник, четверг и субботу – разрешена рыба. Среда и пятница – сухоядение.
  • С 20 декабря по 1 января нельзя употреблять рыбу по вторникам и четвергам.
  • С 2 по 6 января – строгий пост. Понедельник, среда и пятница – сухоядение. Вторник и четверг – горячая пища без масла. В субботу и воскресенье – с растительным маслом.

Кому нельзя поститься:

  • детям до 7 лет;
  • беременным женщинам;
  • в период восстановления после болезни;
  • при наличии заболеваний, которые не предусматривают ограничения по питанию (онкология, диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта).

Календарь питания Рождественского поста

Рождественский пост 2021 что можно есть
Рождественский пост 2021 питание по дням

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Рождественский пост
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