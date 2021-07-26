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Розділені - дата выхода и общий смысл нового проекта на 1+1

26 июля 2021, 15:51

На 1+1 выходит новый проект ТСН - Розділені

ТСН: Розділені
ТСН: Розділені / 1+1

22 июля, состоялся допремьерный показ нового спецпроекта ТСН Розділені, который зрители увидят уже 26 июля в 19.30 в эфире ТСН на 1+1. Во время презентации автор проекта Нелли Ковальская с командой ТСН представила две истории - Ирландии и Кипра и рассказала, как создавали продукт.

Розділені - это 5 авторских мини-фильмов о странах, которые по разным причинам были разделены, а их части - оккупированы. В сериях зрители увидят на примере Кипра, Молдовы, Колумбии, Германии и Ирландии, как военно-политические амбиции влияют на жизнь граждан и их судьбы. Пресс-показ посетили министр ветеранов Юлия Лапутина, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, политик, проводник крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, актриса Римма Зюбина и другие гости.Читайте такжеАктриса Ирина Поплавская сыграет украинскую Катю Пушкареву в сериале Моя улюблена Страшко

"Розділені - важный проект для нас, ведь он передает именно тот вектор ценностей, который 1+1 выбрал для себя с самого начала создания. Мы продолжаем информационно-образовательную миссию, и соблюдая высокие стандарты, обеспечиваем зрителей качественным информационным контентом. Этот проект заставляет задуматься, и мы уверены, что наш зритель - сознательный и сделает выводы самостоятельно", - сказал генеральный продюсер 1+1 Максим Кривицкий.

Во время мероприятия директор департамента информационного вещания 1+1 Сергей Попов рассказал о проекте.

"Я горжусь, что именно наша команда создала такой мощный, сложный, информативный продукт. Ведь самая большая ценность - это знания. Проанализировав опыт различных стран, истории которых в чем-то напоминают украинский опыт, в чем-то - отличаются, можно сделать выводы - какой мы хотим видеть свою страну в будущем, и какие шаги нам нужно для этого делать, а каких - избегать. Мы бы хотели, чтобы эти ситуации проанализировали и граждане, и власть. Я счастлив, что мы пошли на этот шаг, и с нетерпением ждем, как его воспримет зритель".

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Заместитель директора департамента по новым формам 1+1 Ольга Кашпор представила команду, которая работала над телепродуктом, и поделилась своими впечатлениями.

Нелли Ковальская
Нелли Ковальская / 1+1

"Строить худший мир всегда сложнее, чем развязать войну. Мы покажем 5 стран, которые были разделены, мы поговорили с четырьмя президентами, которые вершили судьбы и принимали исторические решения. Но самое главное, покажем очевидцев этих событий, которые на себе ощутили все последствия. Мы не хотели искать рецептов или ответов, а стремились показать, как глобальные решения влияют на конкретные жизни", - подчеркнула Ольга Кашпор.

Автор Розділених, спецкореспондент ТСН Нелли Ковальская рассказала, как создавали проект, что ее поразило больше всего во время съемок и почему хочет, чтобы этот продукт увидело, как можно больше людей.

"Мы с командой побывали в десяти экспедициях, преодолели более трех десятков перелетов и около тысячи километров за рулем в каждой стране. За это время нам удалось отснять разных героев: участников событий, которые когда-то стреляли друг в друга, политиков, участвовавших в процессах, жителей, которые стали заложниками ситуации. Наши герои прошли определенный опыт, который может быть полезным зрителям. О чем они мечтают и изменили ли свое отношение к ситуации, в которую попали? Какая цена компромисса? Розділені - это истории именно о людях", - сказала Нелли Ковальская.

Розділені
Розділені / 1+1

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина поделилась своими впечатлениями после просмотра серий.

"Это действительно очень мощная работа, потому что рассказывать о войне нужно. Война имеет много оттенков, и все они трагичны. Война разделяет. Для Украины очень важно рассказывать об этом, ведь люди должны осознавать реальность и думать о будущем. Этот продукт стоит смотреть и политикам, и не только в Украине. Ведь нужно помнить, что политика- это не только интересы, территории, амбиции, а в первую очередь - люди, их жизнь и их будущее", - подчеркнула Юлия Лапутина.

На допремьерном показе также присутствовал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, который после просмотра поделился собственной истории разделения.

"Это - трагедия, когда люди становятся разделенными. Вчера в Симферополе хоронили ветерана крымскотатарского национального движения, а мы даже не смогли попрощаться с ним, ведь не можем попасть домой, на нашу родную землю. Я понимаю, что в данном проекте нет рецептов, но все, что происходит с нами сейчас, подобно к ситуациям, показанным в этих видео, и поднимает те же проблемы. После просмотра этого проекта я многое для себя понял, чего раньше не осознавал", - рассказал Рефат Чубаров в комментарии.

На презентации спецпроекта ТСН Розділені также присутствовали украинский журналист, политзаключенный Кремля Роман Сущенко, политик Ирина Верещук, актриса Екатерина Степанкова. Мероприятие посетили юрист Геннадий Друзенко, архимандрит Кирилл Говорун, митрополит ПЦУ Александр Драбинко. На допремьерный показ пришли волонтер АТО Елена Масорина, общественный деятель Ульяна Пчелкина. Поддержать команду ТСН посетили ведущие шоу Твій день Ирина Ванникова, Руслана Писанка и Владимир Рабчун, а также ведущая ТСН Соломия Витвицкая.

По завершению просмотра серий о Ирландии и Кипре состоялась дискуссия с приглашенными гостями, во время которой все желающие делились впечатлениями от увиденного. В частности, свое мнение высказали Мустафа Джемилев, Людмила Денисова, Роман Сущенко, Ирина Митрофанова.

После выхода спецпроекта Розділені, в субботнем и воскресном эфире ТСН, зрителям покажут два сюжета о событиях в Украине, над которыми работала корреспондент ТСН Марьяна Бухан. В них зрители услышат комментарии власти и обычных граждан, что они думают о текущей ситуации в стране и как видят перспективы ее решения.

Премьера шоу Розділені на 1+1 - 19-30 26 июля.

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