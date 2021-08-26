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Рост у женщин предсказывает риск инсульта - ученые

26 августа 2021, 11:53

Хорошая быстрая прогулка может помочь защитить нашу сердечно-сосудистую систему.

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Потеря роста ускоряется примерно с 60 лет. / Pixabay

Люди склонны поддерживать свой рост с конца полового созревания до 50 лет, когда он начинает медленно снижаться.

Причины потери роста включают:

  • усадка дисков между позвонками позвоночного столба
  • компрессионные переломы позвоночника в результате остеопороза (потеря плотности костной ткани)
  • изменения осанки с возрастом

Потеря роста ускоряется примерно с 60 лет.

Исследования показывают, что люди, которые сильно теряют рост, чаще имеют низкую минеральную плотность костей, переломы позвонков и дефицит витамина D.

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Интересно, что люди, живущие в более высоких широтах, более склонны к остеопоротическим переломам, возможно, из-за меньшего воздействия солнечного света, пишет Medical News Today.

Коже нужен солнечный свет, чтобы вырабатывать витамин D, который помогает укрепить кости.

Исследования показали, что быстрое снижение роста - в смешанных когортах мужчин и женщин - связано с более высоким общим уровнем смертности и повышенным риском (ССЗ).

"Похоже, существует связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и остеопорозом", - сказала Ника Голдберг, кардиолог Медицинской школы Нью-Йоркского университета (NYU) и медицинский директор женской кардиологической программы Нью-Йоркского университета.

Выступая от имени Американской кардиологической ассоциации (AHA), доктор Голдберг сказал Medical News Today, что физиологический механизм, лежащий в основе этой связи, неясен.

"Предполагаемые причины - слабость и снижение выносливости как маркер риска сердечно-сосудистых заболеваний", - сказала она.

Она добавила, что низкий уровень физической активности увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза и мышечной слабости, что приводит к падению и инвалидности.

"Хорошая быстрая прогулка может помочь защитить нашу сердечно-сосудистую систему и предотвратить потерю костной массы", - сказала она.

Потеря роста в среднем возрасте

На сегодняшний день в большинстве исследований связи между потерей роста и сердечно-сосудистыми заболеваниями участвовали пожилые люди, и ни одно из них не было сосредоточено исключительно на женщинах.

Это удивительно, учитывая, что женщины, как правило, теряют больше роста, чем мужчины, и более склонны к развитию остеопороза.

Чтобы восполнить этот пробел в знаниях, ученые из Гетеборгского университета в Швеции решили определить, имеет ли потеря роста в среднем возрасте связь с повышенным риском общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний у женщин.

Они проанализировали данные двух исследований, в которых отслеживалось состояние здоровья женщин в Дании и Швеции на протяжении нескольких десятилетий.

Даже после учета других факторов, влияющих на риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как вес, курение, физическая активность, употребление алкоголя и образование, они обнаружили необычно высокие риски смертности, связанные с потерей роста.

Они связали каждый сантиметр (см) потерянного роста с повышением риска смерти от любой причины на 14% и 21% в когортах Швеции и Дании соответственно.

Когда исследователи объединили данные двух когорт, они обнаружили, что значительная потеря роста, которую они определили более чем на 2 см, связана с более чем двукратным повышением риска инсульта.

Важно отметить, что их анализ помогает подтвердить другие исследования, которые показывают, что регулярная физическая активность может предотвратить потерю роста у женщин после менопаузы.

Новое исследование опубликовано в журнале BMJ Open.

Кости и кровеносные сосуды

Исследователи считают, что потеря роста и сердечно-сосудистые заболевания связаны взаимосвязью между потерей костной массы или остеопорозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Они указывают на обзор исследований, которые обнаружили связь между низкой минеральной плотностью костной ткани и переломами и последующим риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Существует удивительно тесная связь между потерей костной массы и процессом, называемым кальцификацией сосудов, то есть накоплением кальция в кровеносных сосудах.

Оба процесса включают воспаление и окислительный стресс.

В новом исследовании исследователи указывают, что остеопороз может объяснить связь между потерей роста и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

"Низкая минеральная плотность костной ткани и остеопороз, безусловно, могут частично объяснить потерю роста", - сказала ведущий автор исследования София Клингберг.

"Кроме того, в литературе предполагается, что потеря костной массы и сердечно-сосудистые заболевания связаны с общими причинами, такими как воспаление и окислительный стресс", - сказала она MNT.

По ее словам, измерение роста может стать простым и быстрым ранним признаком повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний у пациенток.

"Рост должен быть добавлен, но не заменен оценкой риска сердечно-сосудистых заболеваний, которая включает вес и артериальное давление, а также лабораторные тесты на холестерин и глюкозу", - добавила она.

Она пришла к выводу, что с помощью анализа крови можно измерить уровень витамина D у людей, который жизненно важен для усвоения кальция и помогает поддерживать минеральную плотность костей.

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