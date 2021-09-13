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Россию ждет бунт и появление "нового Навального" – астролог

13 сентября 2021, 07:10

Влад Росс рассказал, как в России пройдут думские выборы и из-за чего страну начнет лихорадить.

Астролог прогнозирует бунт в Росси уже в 2021 году
Астролог предсказал скорую смену власти в России и рассказал, как пройдут думские выборы / multiscale.do.am

19 сентября в России будут выбирать депутатов Госдумы, и выборы пройдут спокойно, однако это будет затишье перед бурей. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По его словам, в этот день планета конфликтов Марс войдёт в знак Весы, знак мира.

"Это говорит о том, что все потенциальные споры и конфликты в это время будут решаться мирным путём, потому в ближайшее время в России все будет спокойно", – пояснил Влад Росс.

Однако астролог утверждает, что это затишье будет временным.

"Уже в ноябре-декабре в России могут начаться массовые протесты. Именно тогда сложится жёсткий аспект между Ураном и Сатурном: Россия эгрегориально связана со знаком Водолея, а Водолеем управляют именно эти две планеты. Когда Уран и Сатурн находятся в жёстком квадрате, какое-то неожиданное событие может поднять народ на бунт, и этот бунт будет способен снести нынешнюю российскую власть", – отметил Росс.

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Также, по словам астролога, не исключено, что именно в это время в России случится дворцовый переворот, например, с отравлением Путина.

"При таком расположении Урана и Сатурна нередко случается неожиданная смена власти или передача ее преемнику. Как в свое время перед новым годом Ельцин отдал власть Путину, так и Путин неожиданно может передать руководство Российской Федерацией кому-то другому. И хотя сейчас наиболее вероятным преемником называют Мишустина, вовсе не факт, что власть будет передана именно ему – Путин никогда не делает того, чего от него ожидают. По моим прогнозам, преемником будет не Мишустин", – считает Влад Росс.

Так что звёзды говорят, что особых волнений и протестов в России в сентябре не будет, утверждает Росс. Но добавляет, что из-за падения уровня жизни россиян и роста цен (цен на продукты питания, а также тарифов) в конце года российский народ может выйти на протест.

"Также народ может вспомнить о фальсификациях, которые будут на этих выборах 19 сентября, но реакция на это будет отсроченная", – отметил астролог.

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При этом Влад Росс считает, что протесты будут нарастать постепенно: сначала могут выйти десять человек, а затем протестующих будет все больше и больше.

"Когда Сатурн войдёт в знак Водолея, в России появится новый Навальный. Если власть кого-то упрятала в тюрьму всерьез и надолго, это не значит, что не найдется кто-то другой – такой же сорвиголова, как и Навальный, и не устроит переворот", – резюмировал Влад Росс.

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