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Российский Ил-20 получил "на орехи": Варшава поднимала в небо F-16 - причина

Даяна Швец
13 августа 2024, 16:27
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В понедельник, 12 августа над Балтийским морем два польских истребителя F-16 перехватили российский самолет-разведчик.
Польские истребители F-16 перехватили российский самолет-разведчик Ил-20
Польские истребители F-16 перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 / Коллаж: Главред, скриншот, фото: Getty Images, фото X / Dowództwo Operacyjne

Пара польских F-16, которая находилась на дежурстве, перехватила и визуально идентифицировала российский самолет, который пролетал над Балтийским морем. Информацией поделилось Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

"12 августа 2024 года очередная пара польских F-16 осуществила перехват и визуальную идентификацию самолета Российской Федерации, который выполнял полет над Балтийским морем. Польские истребители перехватили самолет Ил-20, который выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, не нарушая польских территориальных вод", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что защита польского воздушного пространства является основой безопасности страны.

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Российский Ил-20 получил 'на орехи': Варшава поднимала в небо F-16 - причина
Какие преимущества самолета F-16 / Инфографика: Главред

"Благодаря эффективному функционированию всей системы противовоздушной обороны мы можем быть уверены, что защищены от угроз с воздуха", - подчеркнули в командовании.

Что предусматривает перехват авиации?

Перехват авиации - это приближение воздушного судна ПВО (самолета-перехватчика) к воздушному судну-нарушителю с целью его распознания, указания его экипажу на нарушение и дальнейшего вывода нарушителя за пределы запретной зоны или сопровождения его на ближайший аэродром посадки, сообщает Википедия.

Перехват иностранного самолета военной авиацией предусматривает приближение и установление визуального и радиоконтакта с иностранным самолетом, который, например, приближается к польскому воздушному пространству и с ним нет контакта. Таким образом пилоты истребителей могут идентифицировать самолет и направить его на определенный маршрут полета, а в случае более серьезных ситуаций, например, заставить его приземлиться в конкретном аэропорту.

К слову, это далеко не первый случай таких маневров в небе. Уже несколько раз за последние месяцы были случаи перехвата российских самолетов в Балтийском регионе польскими или союзными истребителями. Чаще всего разведывательные самолеты РФ совершают полеты над Балтийским морем, взлетая преимущественно с баз в районе Кенигсберга.

Как известно, миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии осуществляет контроль за деятельностью российской авиации в регионе.

Пространство над странами Балтии и саму Балтику патрулируют самолеты Альянса с баз в Мальборке, литовском Шяуляе и эстонском Амаре.

Что такое F-16?

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

F-16 в украинском небе - последние новости

Напомним, что Украина может нанять американских пилотов для F-16. Американский сенатор Линдси Грэм предложил такую идею президенту Владимиру Зеленскому .

Хорошей новостью также является то, что F-16 должно быть больше. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с коллегой из Норвегии Эспеном Бартом Эйде о возможности расширения инициативы истребителей F-16 и привлечения новых стран к формуле мира.

Недавно самый смертоносный пилот F-16 рассказал, как Украине контролировать небо в войне. Дэн Хэмптон считает, что Украина должна пригласить пилотов из других стран, чтобы воевали на F-16.

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