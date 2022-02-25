Российские подразделения бегут из Беловодска - ООС

Украинская армия провела удачное контрнаступление.
Появилась свежая сводка о ситуации в ООС.
Известно, что ВСУ выбила российских захватчиков из Беловодска Луганской области.
Отражение атаки противника было настолько сильным, что российским оккупантам пришлось бежать с поля боя.
"Сегодня полдень в районе Беловодска украинские воины дали бой российским оккупантам. Наши подразделения прорвались сквозь позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением.
После значительных потерь российские подразделения спасаются с поля боя бегством в сторону границы РФ", - гласит сообщение.
Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Верховная Рада проголосовала за введение на всей территории Украины военного положения. За соответствующее решение отдали голоса 300 нардепов. К такому решению прибегли из-за вторжения России на территорию Украины.
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