Российские подразделения бегут из Беловодска - ООС

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Появилась свежая сводка о ситуации в ООС.

Известно, что ВСУ выбила российских захватчиков из Беловодска Луганской области.

Отражение атаки противника было настолько сильным, что российским оккупантам пришлось бежать с поля боя.

"Сегодня полдень в районе Беловодска украинские воины дали бой российским оккупантам. Наши подразделения прорвались сквозь позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением.

После значительных потерь российские подразделения спасаются с поля боя бегством в сторону границы РФ", - гласит сообщение.

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Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Верховная Рада проголосовала за введение на всей территории Украины военного положения. За соответствующее решение отдали голоса 300 нардепов. К такому решению прибегли из-за вторжения России на территорию Украины.

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