Российские "Грады" расстреляли автобусы, направляющиеся на эвакуацию людей в Счастье

Российские "Грады" атаковали автобусы для эвакуации в Счастье / facebook.com/sergey.gaidai.loga

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что транспорт, который был отправлен в Счастье Луганской обл., для эвакуации людей, попал под плотный обстрел российской армии.

"Автобусы, которые ехали к Счастью эвакуировать жителей, попали под обстрелы. Российские оккупанты накрыли их "Градами", - говорится в сообщении.

Подробности и есть ли жертвы пока уточняется.

Ранее сообщалось, что украинские военные отбили город Счастье, которое атаковал российский агрессор. Военные РФ понесли потери – во время боя погибли около 50 человек из армии врага.

Также во время боя за город Счастье в Луганской области украинские военные взяли в плен нескольких российских солдат.

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