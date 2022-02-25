Российские "Грады" расстреляли автобусы, направляющиеся на эвакуацию людей в Счастье

Пока уточняется, есть ли пострадавшие.
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что транспорт, который был отправлен в Счастье Луганской обл., для эвакуации людей, попал под плотный обстрел российской армии.
"Автобусы, которые ехали к Счастью эвакуировать жителей, попали под обстрелы. Российские оккупанты накрыли их "Градами", - говорится в сообщении.
Подробности и есть ли жертвы пока уточняется.
Ранее сообщалось, что украинские военные отбили город Счастье, которое атаковал российский агрессор. Военные РФ понесли потери – во время боя погибли около 50 человек из армии врага.
Также во время боя за город Счастье в Луганской области украинские военные взяли в плен нескольких российских солдат.
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Автор: Анна Нагорная