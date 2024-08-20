"Россияне, белорусы, welcome": Орбан не объяснил решение об упрощении въезда

Венгрия включила россиян и белорусов в программу так называемой "национальной карты". Теперь те, кто получили такую карту, не проходят специальную проверку при въезде в страну.
Это изрядно встревожило Европейскую комиссию, поэтому она запросила Венгрии дать ответ до 19 августа, почему та решила беспрепятственно впускать россиян и белорусов на свою территорию.
Будапешт проигнорировал конечный срок и не предоставил никакой реакции.
Об этом сообщает издание Euractiv.
В начале августа европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон направила письмо своему венгерскому коллеге Шандору Пинтеру с просьбой объяснить изменения, внесенные в иммиграционную политику страны.
"Выдача долгосрочных виз и видов на жительство является индивидуальным делом государств-членов ЕС, но, что такие схемы должны быть тщательно сбалансированы, чтобы не поставить под угрозу целостность общей территории без внутреннего пограничного контроля и должным образом учитывать потенциальные последствия для безопасности", - заявили в Европейской комиссии.
Позиция Орбана в отношении Украины
Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне.
Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.
27 февраля после саммита в Праге Орбан отметил неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами.
В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию".
"Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему", - сказал венгерский премьер.
Йоханссон обратилась с просьбой к Будапешту ответить на запрос "не позднее 19 августа". В комментарии Euractiv она подтвердила, что ответа в срок не поступило.
15 августа восемь стран-членов ЕС - Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция написали совместное письмо в Брюссель. Основной мыслью было выразить обеспокоенность тем, что ослабление ограничений Венгрией может увеличить риски для безопасности для всех государств в составе Евросоюза.
В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что упрощение въезда граждан РФ и Беларуси не представляет никакого риска для безопасности с точки зрения Шенгенской зоны, "поскольку эти лица все равно должны проходить комплексную проверку для въезда и пребывания в Венгрии".
Позиция ЕС по Венгрии - последние новости
Недавно на пленарном заседании Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию по поддержке Украины. В ней также осудили Виктора Орбана.
Кстати, в Польше уже заговорили о необходимости попросить Венгрию из НАТО и ЕС. Директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев дал ответ, может ли ЕС и НАТО найти управу на Венгрию. По его словам, Китай нашел точку уязвимости в Евросоюзе, куда активно вкладывается и это как раз и есть Будапешт.
Уже давно Венгрия оказалась в изоляции и раздражает всех членов ЕС. О противоположных взглядах между Венгрией и другими членами Евросоюза свидетельствует то, что страна не получила поддержки во время заседания Совета ЕС по иностранным делам.
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