Россия стягивает танки к линии разграничения на Донбассе – разведка

Россия стягивает танки на Донбассе / Reuters

Нарушая договоренности, Россия стягивает к линии разграничения на Донбассе в отдельных местах дополнительные танки, самоходные артиллерийские установки и боевые машины пехоты.

Таким образом РФ пытается не допустить стабилизации ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск усиливает подразделения вблизи линии соприкосновения на отдельных направлениях дополнительными 122-миллиметровыми самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты с нарушением договоренностей об отводе тяжелого вооружения", – отмечает разведка.

Также боевики увеличили количество снайперов на линии разграничения. В разведке отмечают, что таким образом оккупанты хотят увеличить потери украинского войска, провоцировать ответный огонь, а также уничтожать камеры видеонаблюдения.

Ранее министр обороны Алексей Резников отмечал, что Россия сосредоточила возле украинской границы 94 тысячи военных но численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев готов к такому сценарию развития событий, подчеркнул министр.

О том, что Россия хочет нарастить количество своих войск у границ Украины, сообщала ранее и американская разведка.

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