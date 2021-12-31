Россия собирается построить новый военный полигон в оккупированном Крыму

РФ анонсировала строительство нового военного полигона в Крыму / Reuters

В России анонсировали строительство нового полигона на территории оккупированного Крыма. Его создадут военные для учений десантников.

Всего в 2022 году РФ запланировала провести около 100 мероприятий подготовки для военных Воздушно-десантных войск, говорится на сайте Минобороны страны.

Кроме этого, в российском Минобороны отметили, что продолжат наращивать военный потенциал.

"В 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат на современную технику, будут оборудованы новые полигоны Синяя Осока в Ивановской области и Старокрымский в Республике Крым", – отмечается в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что основное внимание будут уделять подготовке войск к отработке действий на всех стратегических направлениях.

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Ранее сообщалось, что Россия перебрасывает новые силы к границам Украины. Об этом заявили в исследовательском центре Conflict Intelligence Team. Отмечается, что также увеличиваются ранее выявленные лагеря, возникают новые, а состав техники расширяется.

Также в РФ ранее заявили, что готовы применить за границей свое войско если нужно будет "защитить своих граждан" в случае нападения на них.

Российские войска у границы Украины

О стягивании российских войск к украинской границе сообщили иностранные издания в конце октября этого года – американские издания The Washington Post и Politico опубликовали статьи, в которых говорилось о концентрации войск России у границ Украины. В качестве подтверждения своих сведений они продемонстрировали спутниковые снимки передвижения воинских подразделений.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев будет готов к такому развитию событий, подчеркнул он.

Президент Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. Российские власти сказали об этом Америке и миру, о чем Зеленскому, по его словам, рассказал глава Белого дома Джо Байден.

После этого в СНБО рассказали, что Россия продолжает стягивать войска в приграничные с Украиной районы. В 200 километрах от украинской границы находятся 122 тысячи российских военных. На расстоянии 400 километров от границ дислоцируются еще 143 500 военнослужащих.

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