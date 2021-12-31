УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Россия собирается построить новый военный полигон в оккупированном Крыму

31 декабря 2021, 09:21
Прослушать новость
Остановить

Полигон будет предназначен для учений десантников.

false
РФ анонсировала строительство нового военного полигона в Крыму / Reuters

В России анонсировали строительство нового полигона на территории оккупированного Крыма. Его создадут военные для учений десантников.

Всего в 2022 году РФ запланировала провести около 100 мероприятий подготовки для военных Воздушно-десантных войск, говорится на сайте Минобороны страны.

Кроме этого, в российском Минобороны отметили, что продолжат наращивать военный потенциал.

"В 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат на современную технику, будут оборудованы новые полигоны Синяя Осока в Ивановской области и Старокрымский в Республике Крым", – отмечается в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что основное внимание будут уделять подготовке войск к отработке действий на всех стратегических направлениях.

Реклама

Ранее сообщалось, что Россия перебрасывает новые силы к границам Украины. Об этом заявили в исследовательском центре Conflict Intelligence Team. Отмечается, что также увеличиваются ранее выявленные лагеря, возникают новые, а состав техники расширяется.

Также в РФ ранее заявили, что готовы применить за границей свое войско если нужно будет "защитить своих граждан" в случае нападения на них.

Российские войска у границы Украины

О стягивании российских войск к украинской границе сообщили иностранные издания в конце октября этого года – американские издания The Washington Post и Politico опубликовали статьи, в которых говорилось о концентрации войск России у границ Украины. В качестве подтверждения своих сведений они продемонстрировали спутниковые снимки передвижения воинских подразделений.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев будет готов к такому развитию событий, подчеркнул он.

Президент Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. Российские власти сказали об этом Америке и миру, о чем Зеленскому, по его словам, рассказал глава Белого дома Джо Байден.

После этого в СНБО рассказали, что Россия продолжает стягивать войска в приграничные с Украиной районы. В 200 километрах от украинской границы находятся 122 тысячи российских военных. На расстоянии 400 километров от границ дислоцируются еще 143 500 военнослужащих.

Вас также может заинтересовать:

viber
новости России российские войска новости Украины новости Крыма Россия
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Делаем красивый дом: что сейчас модно в интерьере, а от чего лучше избавитьсяДелаем красивый дом: что сейчас модно в интерьере, а от чего лучше избавиться Всего один секретный ингредиент сделает салат Оливье самым вкуснымВсего один секретный ингредиент сделает салат Оливье самым вкусным Гороскоп Таро на неделю 27 декабря - 2 января 2022: Львам – важные решения, Ракам – деньги, Козерогам – сожаленияГороскоп Таро на неделю 27 декабря - 2 января 2022: Львам – важные решения, Ракам – деньги, Козерогам – сожаления Поздравления на Новый год 2022 коллегам и партнерам: прикольные картинки и сердечные пожеланияПоздравления на Новый год 2022 коллегам и партнерам: прикольные картинки и сердечные пожелания Леся Никитюк в тончайшей комбинации показала свои "персики" в постелиЛеся Никитюк в тончайшей комбинации показала свои "персики" в постели
09:36

У Байдена заговорили о новой помощи Украине для защиты от агрессии РФ и назвали условие

09:27

Почему не нужно выбрасывать жидкость от консервированного горошка и как ее использоватьВидео

09:21

Россия собирается построить новый военный полигон в оккупированном Крыму

09:07

Гороскоп на январь 2022: на Стрельца упадут с неба деньги, а Рака ждут удары судьбыВидео

08:44

Мать с сыном погибли в Словакии: детали страшного ДТП с заробитчанами

Реклама
08:39

Самые удачные новогодние прически 2022 по знакам зодиакаФото

08:29

Как будет работать транспорт в Киеве на Новый год 2022 - метро, автобусы, фуникулер

08:28

Всего один секретный ингредиент сделает салат Оливье самым вкуснымВидео

08:25

С наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихах

08:11

Ракеты, танки и САУ: РФ наращивает войска на границе с УкраинойВидео

08:05

Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – враги, Козерогам – вещие сныВидео

07:40

В Кремле озвучили свою версию разговора Путина с БайденомВидео

07:10

Что смотреть на Новый год 2022: подборка фильмов для просмотра семьей и с друзьямиВидео

06:51

Кремль нашел идеального заложника, и это не Украинамнение

06:36

Вместо снега и мороза в Украину пришли дожди и оттепель: какой будет погода в Украине в Новый годВидео

06:06

Достаток, много романтики и новоселье: Таро прогноз для Львов на 2022 годВидео

05:40

Невероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022Видео

05:38

Триумф, щедрые подарки и внутреннее пробуждение: Таро прогноз для Весов на 2022 годВидео

05:28

Когда начать ужин и как избежать объедания: диетолог рассказала о правильном застолье на Новый годВидео

05:06

Доллар резко взлетит: украинцам назвали сроки девальвации гривныВидео

Реклама
04:56

Кэти Перри в горячем мини-платье нацедила пиво прямо из своих "банок" во время концерта

04:53

Весна заскочит в Украину уже 1 января: регионы ждет резкое потепление почти до +10Видео

04:30

Как правильно употреблять алкоголь в новогоднюю ночь: советы врачаВидео

03:58

Какой напиток улучшает показатели кровяного давления - ответ ученых

03:51

Финансовый гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – обман, Скорпионам – риск, Стрельцам – удачная находкаВидео

02:59

Алан Бадоев показал архивное детское фото

02:37

Хлеб рекордно подорожает: украинцев предупредили о взлете ценВидео

02:32

Фудблогер рассказала, чем заменить яйца в соленой и сладкой выпечке

01:47

Кому лучше всего не есть финики - комментарий эксперта

01:45

Тарифы взвинтят вдвое: украинцы узнали мрачный прогноз по росту цен на коммуналкуВидео

01:19

Байден в разговоре с Путиным пригрозил последствиями за нападение на УкраинуВидео

00:51

Приметы на 31 декабря: что нельзя делать на Новый год, чтобы не привлечь беду в домВидео

00:29

Астролог назвал лучшие дни в январе-2022 для проведения ритуалов на удачуВидео

00:04

В Мариуполе мужчина наколол наркотиками и зверски изнасиловал 17-летнюю девушкуВидео

30 декабря, четверг
23:36

Разговор об Украине: Байден второй раз за месяц поговорил с ПутинымВидео

23:32

Есть ли связь между выпиванием алкоголя и низким риском заражения COVID-19

23:22

Привлечете богатство на весь год: какие вещи нужно положить в кошелек в новогоднюю ночьВидео

23:06

Что будет с телом, если постоянно есть груши - комментарий диетолога

22:35

В Украине разрешили колоть третью дозу вакцины: кому она положенаВидео

21:59

Доктор рассказал, почему горячий чай может быть опасен

Реклама
21:58

У Байдена предупредили Путина: США ударят мощными санкциями в случае вторжения в УкраинуВидео

21:41

Лупил по голове и бросал: отец жестоко избил трехмесячного сынаВидео

21:37

Риск атаки РФ на Новый год: Данилов посоветовал украинцам "праздновать спокойно"

21:11

Первый в Украине реестр олигархов появится уже весной: Данилов назвал датыВидео

21:07

Цены на алкоголь в Украине взлетят с 1 январяВидео

20:52

Тарифы на коммуналку взлетят: украинцам рассказали, что подорожает больше всегоВидео

20:40

Приметы на 1 января: что нельзя делать в первый день Нового года 2022 и как не попасть в бедуВидео

20:27

Найден продукт, который ускоряет старение - комментарий ученых

20:22

Раскрыты последние слова диджея Avicii перед самоубийством

20:22

"Голосов будет более чем достаточно": Данилов сделал заявление по санкциям СНБО против ПорошенкоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять