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Россия снова атакует Украину ракетами: астролог назвала области, которые окажутся под огнем

29 октября 2022, 01:35

Сейчас российские удары будут направлены на центральные и западные области нашей страны, однако ближе к зиме под огнем окажутся другие регионы.

Ракета, астрологи
Астролог назвала области, которые окажутся под ракетным огнем/ УНИАН pixabay.com

Российские захватчики продолжат обстреливать территорию Украины, и в ближайшее время рано ожидать прекращения обстрелов.

Однако если сейчас фокус российских атак будет направлен на центральные и западные регионы нашего государства, то ближе к зиме будут страдать от атак другие территории. Об этом рассказала астролог Наталья Власенко в интервью УНИАН.

Она отмечает, что украинский военный сектор будет сильным. Однако обстрелы со стороны оккупантов не прекратятся.

"В феврале очень сильным будет военный сектор защиты, наша армия улучшит свои позиции, но обстрелы могут быть. Российская армия будет испытывать трудности, искать новые методы в решении военных задач", – говорит астролог.

Власенко пояснила, что сейчас под ударом центральные области и Запад Украины. Но в ближайшее время тенденция может измениться и российские захватчики "переключатся" на другие регионы. Под огнем оккупантов могут оказаться Сумская, Черниговская, Донецкая и Киевская области.

Ранее астролог Ольга Медвецкая отмечала, что во время коридора затмений с 25 октября по 8 ноября будет фатальный и переломный период, в ходе которого могут произойти всякие неприятные вещи (в том числе ‒ и на фронтах российско-украинской войны).

Также астролог Яна Эзотеричка прогнозировала, что в последнюю неделю октября Украину ждут хорошие новости и военная помощь, но будут ожесточенные бои и серьезные смертоносные потери. Она также рассказала, какие города находятся в опасности.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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