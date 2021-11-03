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Путин припугнул врагов России новыми гиперзвуковыми ракетами

3 ноября 2021, 20:55
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Путин сделал это заявление в ходе совещания по обороне. По его словам, испытания гиперзвуковой крылатой ракеты Циркон морского базирования завершаются.

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Путин высказался о новом вооружении России / Reuters

Со следующего, 2022 года, Россия снабдит свой военный флот гиперзвуковыми ракетами Циркон. Президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания этого оружия завершаются, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Путин сделал это заявление в ходе совещания по обороне. По его словам, испытания гиперзвуковой крылатой ракеты Циркон морского базирования завершаются.

"В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей", - цитирует издание Путина.

Он добавил, что эти ракеты начнут поступать на вооружение военно-морского флота РФ со следующего года.

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Заявление Арестовича о ракетах Украины на Москву

Советник руководителя Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил о том, что в Кремле могут доиграться до ситуации, при которой ракеты Украины в "обозримом будущем" будут направлены на Москву. По его словам, такие меры являются ответными действиями на российскую агрессию в отношении Киева.

Позже Арестович сказал, что Украина никому не угрожает, а курс государства направлен на реализацию оборонной политики. По его словам, заявление о ракетах на Москву было сделано в ответ на подобные слова, которые звучат из России, и является предупреждением. При этом чиновник признал, что у Киева таких ракет пока нет, однако в ближайшие 10 лет они могут появиться.

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новости России ракета Владимир Путин
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