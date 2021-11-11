Россия поглотит Беларусь и переключится на Украину - Арестович

Арестович заявил, что Россия поглотит Беларусь и переключится на Украину / УНИАН

Нелегальные мигранты возле границ Беларуси - оружие президента России Владимира Путина для поглощения этого государства, чтобы затем основные усилия направить на Украину, заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ), внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, пишет Украина24

Арестович сказал, что Путин благодаря нелегальным мигрантам решает свои основные задачи, к которым относится поглощение Беларуси. При этом президент РФ провоцирует руководство этой страны на необдуманные поступки и истерию, которые вызовут признание аннексированного Крыма российским, заявил советник главы ОП.

"Это новое оружие Путина - нелегальные мигранты. Плюс ядерные бомбардировщики будут патрулировать... представляете картинку для НАТО? С одной стороны мигранты штурмуют границы, и над этим всем летают ядерные бомбардировщики", - подчеркнул Арестович.

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Политик сказал, что после поглощения Беларуси основные усилия РФ будут направлены на Украину. Историю с мигрантами Арестович считает определенным отвлекающим моментом перед действиями в отношении Украины.

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Войска России у границ Украины

Американское издание The Washington Post 30 октября опубликовало материал, в котором речь шла о том, что некоторые страны Запада зафиксировали переброску военных подразделений РФ к границам Украины. Передислокация войск была установлена после завершения российско-белорусских военных маневров.

В Министерстве обороны Украины опровергли сведения о концентрации войск и военной техники РФ у украинских границ. Передвижение подразделений в ведомстве объяснили плановыми мероприятиями противника, связанными с завершением учений.

Журналисты Politico позже показали спутниковые снимки, на которых можно было увидеть российскую военную технику, а также персонал у границ Украины. Фотоснимки были сделаны в Смоленской области, которая граничит с Беларусью. Впрочем, американцы полагают, что подобные действия указывают на концентрацию войск у границ украинского государства.