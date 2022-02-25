Россия не достигла ни одной из своих основных целей - глава британского Минобороны

Вторжение России / REUTERS

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в пятницу, 25 февраля, в эфире SkyNews, сообщил, что на данный момент российская армия несет значительные потери, а также не выполнила ни одной из поставленных перед ней задач.

По его данным, за первые сутки войны российская армия потеряла убитыми более 450 бойцов.

"Наша оценка на сегодняшнее утро такова, что Россия не достигла ни одной из своих основных целей", - сообщает Уоллес.

Также он предполагает, что конечная цель путинской агрессии - захват всей Украины.

Кроме того в своей речи министр обороны Британии упомянул бои в Гостомеле: "Один из главных аэропортов, которые они пытались захватить своим элитным спецназом, устоял и украинцы отбили его назад".

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины сейчас ведут тяжелые бои. Враг уже понес потери, и их будет еще больше, ведь они пришли на нашу землю, заявил глава Украинского государства.

Напомним, в МВД отчитались, какая ситуация в областях Украины. Отмечается, что военные РФ атаковали не только подразделения на границе, но и объекты в городах Украины.