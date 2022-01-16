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Россия намекала на размещении ядерных ракет возле США - NYT

16 января 2022, 20:03

Насколько серьезны такие планы России, отмечает издание, пока сказать нельзя.

армия, россия
Россия намекала на переговорах о планах разместить ядерные ракеты возле США / Facebook/mod.mil.rus

Представители делегации России во время переговоров о "гарантиях безопасности" намекали на возможность размещения ядерных ракет возле США, сообщает The New York Times.

Как отмечают журналисты, подобные планы напоминают Карибский кризис начала 60-х годов прошлого века.

По данным издания, российские дипломаты на переговорах с США и НАТО по "гарантиям безопасности" прямо не говорили о планах Москвы разместить ядерные ракеты возле американского побережья. Однако представители России намекали на такую возможность.

Насколько серьезны такие планы России, отмечает издание, пока сказать нельзя. При этом отмечается, что такие намеки могут быть попыткой запугать США и их союзников, чтобы они приняли российские требования.

Как отмечается в статье, подобные намерения России напоминают Карибский кризис, который произошел в начале 60-х годов прошлого века.

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Ультиматум России

Россия в середине декабря передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс.

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