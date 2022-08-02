Россия будет терроризировать Украину ракетами: экстрасенс назвал даты 'прилетов'

Экстрасенс назвал, когда РФ будет атаковать Украину ракетами / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

В августе Россия может обстрелять Украину ракетами. В большой опасности могут оказаться жители Харькова, Киева, Днепра и Одессы. Об этом заявил известный экстрасенс Макс Гордеев и назвал конкретные даты, когда это может произойти.

По его данным, первая ракетная атака может состояться уже 7-8 августа.

"В эти дни российские захватчики будут пытаться унизить украинцев. Эти дни будут тяжелыми для всех городов-героев - Киев, Днепр, Харьков, Одесса. Там могут быть "прилеты", поэтому нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги. Особенно в этот день будут "валить" Киев", - сказал Гордеев.

Опасно может быть и в День молодежи, 12 августа. Экстрасенс говорит, что по всем раскладам выпадают негативные карты. Под серьезной угрозой могут оказаться и дети.

"Прилеты" могут быть и 23-24 августа. Экстрасенс считает, что лучше не праздновать в этом году День Независимости.

Гордеев призывает всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, согласно прогнозу астролога Дмитрия Урануса, Украина сможет освободить Донбасс уже в период с августа по ноябрь текущего года. Освободить все оккупированные Россией украинские территории вместе не удастся, это произойдет в разные месяцы и даже годы.

Астролог Дмитрий Уранус также прогнозирует, что уже этой осенью Россия может обратиться к Украине с просьбой провести переговоры и предложит "мирные соглашения". Однако, по его словам, Украине не следует подписывать такие "мирные соглашения", ведь в таком случае через 9-10 лет Россия может напасть на Украину опять.

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