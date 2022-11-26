Роскошные новогодние игрушки своими руками: 5 идей, как превратить шишки, нитки и ветки в великолепный декор

Новогодние игрушки своими руками/ Instagram

До Нового года 2023 осталось не так уж много времени. В условиях всех трудностей, которые приходится переживать украинцам, очень хочется подарить своим родным хотя бы лучик добра и тепла на праздник. И таким лучиком вполне могут стать новогодние игрушки или декор, изготовленные собственноручно.

Такие новогодние атрибуты принесут хорошее настроение не только тогда, когда уже будут украшать вашу елку или комнаты жилья, но и во время изготовления. Это еще и может стать интересным способом проведения времени с вашим ребенком – стоит лишь выбрать ту игрушку, которую сможет изготовить ребенок под вашим присмотром.

Главред собрал несколько интересных идей, какие новогодние украшения и игрушки можно изготовить собственноручно, чтобы они стали особыми атрибутами вашего празднования Нового года 2023.

Новогодние игрушки на елку своими руками

1. Игрушки на елку из шишек

Шишки можно собрать во время прогулки в парке. Перед тем, как начинать изготовление новогодних игрушек, нужно положить ваши "заготовки" в дуршлаг и залить кипятком. Затем охладить и просушить на салфетке.

Далее нужно осторожно открыть чешуйки и приклеить на них небольшие цветные шарики из поролона.

Также можно просто раскрасить шишки в любой цвет и сделать из них яркие игрушки на елку или декор для комнаты, который прекрасно "впишется" в интерьер. Если же закрепить шишку на пробке от вина и покрасить ее в зеленый цвет, получится замечательная маленькая елочка, которую можно украсить по вашему вкусу и фантазии.

Новогодние игрушки на елку из шишек/ Instagram

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2. Елочная игрушка из ниток

Для изготовления оригинальных игрушек на новогоднее дерево понадобятся нитки, клей и воздушные шарики.

Шарики нужно надуть до такого размера, какой должна быть новогодняя игрушка, и завязать. Далее нужно намазать поверхность клеем, используя для этого мягкую широкую кисточку. Затем очень быстро, пока клей не засох, обмотать шарики нитками для вязания, чтобы образовалось интересное кружевное переплетение.

Далее нужно подождать, пока клей хорошо высохнет, пробить шарик иглой и осторожно вытащить изнутри заготовки.

Такими новогодними игрушками из шариков можно украсить не только елку, но и проемы арок, лестницы, настенные полки и тому подобное. Если же несколько таких шариков закрепить на веревке, получится великолепная гирлянда.

Елочная игрушка из ниток / Instagram

Новогодние украшения для комнаты своими руками

1. Украшение из веток в вазе

Достаточно бюджетным вариантом с замечательным результатом станут украшения из веток, установленных в вазу. Можно применить всю фантазию и украсить ветки серебряной краской, шишками, лентами, сухими листьями, ягодами, стилизованными цветами, различными мелкими игрушками и тому подобным.

Ветки украшаем, предварительно поставив их в большую стеклянную вазу.

Интересно будет смотреться композиция, если вместо сухих веток поставить в вазу ветки елки или сосны и украсить по вашему вкусу. Тогда новогоднее настроение вам точно гарантировано.

Новогодний декор из веток елки/ Instagram

2. "Елочка" из веток на стену

Если обычные новогодние деревья с украшениями вам уже поднадоели, и хочется чего-то нового и оригинального, можно сделать своими руками необычную елку, которую нужно будет повесить на стену. Такой вариант также подходит, если у вас дома тесновато для установки елки – тогда ее "настенный" вариант спасет ситуацию.

Нужно собрать в лесу разные ветки без листьев, желательно выбирать более-менее ровные. От количества будет зависеть величина елки. Дома сложить их на полу в ряд от самой большой до самой маленькой, сформировав "елочку". Наверху изделия будут самые короткие ветки, внизу, соответственно, самые длинные. Далее перевязываем все ветки между собой веревкой, чтобы между ними было свободное пространство, и оставляем сверху петельку, за которую сможем повесить изделие.

Готовую елку украшаем по своему вкусу – и оригинальное новогоднее украшение для вашего интерьера готово.

Новогодняя елка своими руками из веток/ Instagram

Instagram

Instagram

3. Венок из веток елки и шишек

Проще всего сделать такой декор, если приобрести уже готовый круглый каркас из металлической проволоки. Тогда останется лишь закрепить нужные элементы. Для декорирования можно использовать елочные ветки, шишки, ягоды, палочки корицы, разноцветные ленты и бантики, различные тканевые элементы и тому подобное. Выбирайте те детали, которые вам больше всего по душе, и пускайте в ход вашу фантазию.

Венок из веток елки и шишек/ Instagram

Instagram

Instagram

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