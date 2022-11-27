Роскошная красота мудрых дам: лучшие и худшие оттенки помады для женщин 50+

Как правильно подчеркивать неповторимую индивидуальность при помощи цветной волшебной палочки.
Декоративную косметику создавали для того, чтобы подчеркнуть естественную красоту лица. Помада – один из старейших инструментов-помощников в этом деле.
Впрочем, помада может стать и вашим заклятым врагом, если не разобраться, какие оттенки подходят именно вам. Задача усложняется с возрастом – чем старше становится женщина, тем больше смещаются акценты на то, что нужно подчеркнуть, и что лучше скрыть.
Главред расскажет, как подобрать помаду после 50 лет, какие оттенки молодят, а какие лучше изгнать из своей косметички навсегда.
Какой цвет помады молодит
- "Роза в пепле"
Нескучная классика, которая, при правильном использовании, способна не только освежить лицо, придав ему естественное сияние, но и придать губам дополнительный объем. Опытные визажисты советуют наносить помаду такого оттенка от центра губ к уголкам, постепенно снижая плотность слоя помады, и не доводить вглубь уголков.
- Коралловые губки
На пути между сдержанными цветами и яркими оттенками есть "перевалочный пункт" - коралловая помада, которая а) подходит всем, б) в возрасте 50+ создает эффект естественной свежести губ, которые начинают терять свой натуральный пигмент. Коралловый подойдет и для вечернего свидания, и для работы, будет уместным и при естественном освещении, и при искусственном. Выбирать свой коралл следует, опираясь на тон кожи: "холодным" дамам стоит обратить внимание на цвета с розовым подтоном, "теплым" - с лососевым.
- Теплый нюд
В косметичке каждой женщины, не важно, ей 18 или 58, должна быть нюдовая помада. Это – универсальный боец для любой ситуации. Визажисты советуют в элегантном возрасте обращать внимание на теплые оттенки (независимо от тона кожи) – помада с контурным карандашом визуально вернут губам былую четкость и полноту. В элегантном возрасте стоит поэкспериментировать с объемом: обводить губы, слегка выступая за естественный контур. Однако здесь важно не переборщить – 1 мм будет незаметен, а 3 уже смотрится, будто грим у французского мима. Лайфхак, чтобы выбрать идеальный нюдовый оттенок: слегка придавите ногтем верхнюю фалангу пальца. Когда кровь прильет к пальцу, он приобретет оттенок, который можно сравнивать со свотчам нюдовых помад. Самый приближенный оттенок будет выглядеть на ваших губах наиболее естественно.
- Винный красный и классический красный
Как и в случае с нюдом, красный выглядит уместно на губах женщины любого возраста. Многообразие оттенков позволяет комбинировать и выбирать достойные цвета, уместные при конкретных обстоятельствах. Единственный минус у винного и классического красного – из-за насыщенности цвета они делают губы визуально менее пухлыми. В элегантном возрасте женщинам стоит обратить свое внимание на помады с глянцевым финишем или блестками.
Какой цвет помады старит
- Сливовый
Губам сливовые оттенки не навредят, однако улыбку, если вам слегка за 50, испортить могут капитально. Все дело в том, что такая помада придает зубам нездоровый серый оттенок с желтым подтоном. Отбеливание зубов немного исправит ситуацию, однако не существенно. Сливовая помада на даме мудрого возраста будет скорее старить, чем украшать.
- Фуксия
У многих этот оттенок помады сам по себе ассоциируется со старушками. Однако проблема не в том, что тон плохой, или не модный. Помада цвета фуксии требует четко очерченного контура, что вкупе с холодным синим подтоном оттенка подчеркивает бледность кожи, и делает акцент на синяках под глазами, венах и капиллярах на лице. В результате вместо яркого макияжа, вы получаете болезненную маску всего одним тоном помады.
- "Барби"
Ярко-розовый, на грани с кислотностью – ошибка в макияже 50+ из-за того, что это банально не в моде. Каждый бренд декоративной косметики предлагает достаточно широкую цветовую палитру помад чтобы она могла удовлетворить потребность в подчеркивании зрелой женской красоты. Оттенок, который между собой визажисты называют "барби", на взрослой женщине выглядит, как отчаянная попытка омолодиться. Так что старит женщину он скорее ментально, чем визуально.
- Холодный коричневый подтон
Помады такого оттенка становятся просто темным пятном на бледном лице. Они затмевают все, и делают акценты на том, что хотелось бы замаскировать, и не подчеркивают достоинства. Холодный коричневый подтон на контрасте с естественным цветом лица делает его либо желтым, либо серым. Кожа выглядит уставшей, а губы – тонкими и плоскими.
- Бледно-розовый металлик
Не зависимо от тона вашей кожи, естественного объема губ и количества морщин, с этим оттенком помады вы будете выглядеть, как невеста Дракулы. И не в хорошем смысле. На фоне такой помады глаза тускнеют, веки выглядят отекшими и тяжелыми, а черты лица – менее выразительными. На коже элегантного возраста бледно-розовая помада с металлическим финишем действует, как ластик – никто не заметит ваших недостатков, но и достоинств не подчеркнет.
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