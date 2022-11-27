Роскошная красота мудрых дам: лучшие и худшие оттенки помады для женщин 50+

Цвет помады для женщин после 50 лет - как правильно выбирать и наносить / pixabay.com

Декоративную косметику создавали для того, чтобы подчеркнуть естественную красоту лица. Помада – один из старейших инструментов-помощников в этом деле.

Впрочем, помада может стать и вашим заклятым врагом, если не разобраться, какие оттенки подходят именно вам. Задача усложняется с возрастом – чем старше становится женщина, тем больше смещаются акценты на то, что нужно подчеркнуть, и что лучше скрыть.

Главред расскажет, как подобрать помаду после 50 лет, какие оттенки молодят, а какие лучше изгнать из своей косметички навсегда.

Какой цвет помады молодит

"Роза в пепле"

Нескучная классика, которая, при правильном использовании, способна не только освежить лицо, придав ему естественное сияние, но и придать губам дополнительный объем. Опытные визажисты советуют наносить помаду такого оттенка от центра губ к уголкам, постепенно снижая плотность слоя помады, и не доводить вглубь уголков.

Какой цвет помады омолаживает / Instagram

Коралловые губки

На пути между сдержанными цветами и яркими оттенками есть "перевалочный пункт" - коралловая помада, которая а) подходит всем, б) в возрасте 50+ создает эффект естественной свежести губ, которые начинают терять свой натуральный пигмент. Коралловый подойдет и для вечернего свидания, и для работы, будет уместным и при естественном освещении, и при искусственном. Выбирать свой коралл следует, опираясь на тон кожи: "холодным" дамам стоит обратить внимание на цвета с розовым подтоном, "теплым" - с лососевым.

Теплый нюд

В косметичке каждой женщины, не важно, ей 18 или 58, должна быть нюдовая помада. Это – универсальный боец для любой ситуации. Визажисты советуют в элегантном возрасте обращать внимание на теплые оттенки (независимо от тона кожи) – помада с контурным карандашом визуально вернут губам былую четкость и полноту. В элегантном возрасте стоит поэкспериментировать с объемом: обводить губы, слегка выступая за естественный контур. Однако здесь важно не переборщить – 1 мм будет незаметен, а 3 уже смотрится, будто грим у французского мима. Лайфхак, чтобы выбрать идеальный нюдовый оттенок: слегка придавите ногтем верхнюю фалангу пальца. Когда кровь прильет к пальцу, он приобретет оттенок, который можно сравнивать со свотчам нюдовых помад. Самый приближенный оттенок будет выглядеть на ваших губах наиболее естественно.

Винный красный и классический красный

Как и в случае с нюдом, красный выглядит уместно на губах женщины любого возраста. Многообразие оттенков позволяет комбинировать и выбирать достойные цвета, уместные при конкретных обстоятельствах. Единственный минус у винного и классического красного – из-за насыщенности цвета они делают губы визуально менее пухлыми. В элегантном возрасте женщинам стоит обратить свое внимание на помады с глянцевым финишем или блестками.

Цвет помады по возрасту - как выбрать помаду после 50 / Instagram

Какой цвет помады старит

Сливовый

Губам сливовые оттенки не навредят, однако улыбку, если вам слегка за 50, испортить могут капитально. Все дело в том, что такая помада придает зубам нездоровый серый оттенок с желтым подтоном. Отбеливание зубов немного исправит ситуацию, однако не существенно. Сливовая помада на даме мудрого возраста будет скорее старить, чем украшать.

Какой цвет помады старит / pixabay.com

Фуксия

У многих этот оттенок помады сам по себе ассоциируется со старушками. Однако проблема не в том, что тон плохой, или не модный. Помада цвета фуксии требует четко очерченного контура, что вкупе с холодным синим подтоном оттенка подчеркивает бледность кожи, и делает акцент на синяках под глазами, венах и капиллярах на лице. В результате вместо яркого макияжа, вы получаете болезненную маску всего одним тоном помады.

"Барби"

Ярко-розовый, на грани с кислотностью – ошибка в макияже 50+ из-за того, что это банально не в моде. Каждый бренд декоративной косметики предлагает достаточно широкую цветовую палитру помад чтобы она могла удовлетворить потребность в подчеркивании зрелой женской красоты. Оттенок, который между собой визажисты называют "барби", на взрослой женщине выглядит, как отчаянная попытка омолодиться. Так что старит женщину он скорее ментально, чем визуально.

Оттенок помады "барби" старит / pixabay.com

Холодный коричневый подтон

Помады такого оттенка становятся просто темным пятном на бледном лице. Они затмевают все, и делают акценты на том, что хотелось бы замаскировать, и не подчеркивают достоинства. Холодный коричневый подтон на контрасте с естественным цветом лица делает его либо желтым, либо серым. Кожа выглядит уставшей, а губы – тонкими и плоскими.

Бледно-розовый металлик

Не зависимо от тона вашей кожи, естественного объема губ и количества морщин, с этим оттенком помады вы будете выглядеть, как невеста Дракулы. И не в хорошем смысле. На фоне такой помады глаза тускнеют, веки выглядят отекшими и тяжелыми, а черты лица – менее выразительными. На коже элегантного возраста бледно-розовая помада с металлическим финишем действует, как ластик – никто не заметит ваших недостатков, но и достоинств не подчеркнет.

Цвет помады для женщин после 50 лет / Instagram

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