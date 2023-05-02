Россияне сбросили на Херсонщину управляемые авиабомбы: есть погибшие

Оккупанты прибегли к более жесткому оружию и атаковали остров в Херсонской области управляемыми авибомбами.

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Оккупанты атаковали Херсонщину / Фото: УНИАН

Русские оккупанты сегодня, 2 мая, сбросили управляемые авиабомбы на остров в Херсонской области, находящийся вблизи села Велетенське. В результате мощного авиаудара погибли люди.

О последствиях вражеского обстрела Херсонщины сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на своей странице в Telegram. Он в очередной раз подчеркнул, что россияне – террористы.

Ермак сообщил об авиаударе на Херсонщине / скриншот: t.me/ermaka2022

Ермак также сообщил, что в результате атаки оккупантов в Херсонской области пострадали 7 человек: 3 человека погибли, 5 – ранены.

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Обстрелы Херсонщины

Напомним, что Херсонская область постоянно страдает от атаки российских захватчиков. РФ массированно накрывает из артиллерии, РСЗО и танков.

В марте состоялась очередная атака артогнем Херсонщины, тогда люди погибли прямо возле магазина, из-за попадания снаряда сгорел автомобиль.

Недавно сообщалось, что ВСУ заняли позиции на левом берегу Днепра на Херсонщине, что в 7 км от админцентра. Пока неясно, в каком масштабе и с какой целью.

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